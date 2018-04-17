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Россияне оказались нелюбителями ремейков советских фильмов
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Россияне оказались нелюбителями ремейков советских фильмов 

Мир24 41 минуту назад
Больше половины (58%) россиян не нравятся ремейки классики советского кинематографа, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 35% смотрят их с удовольствием.
С продолжениями мультфильмов ситуация противоположная: 52% респондентов получили удовольствие от просмотра ремейков анимационных лент, а 43% были не в восторге.
Новые версии старого кино смотрели большинство россиян (72%). Самой известной стала лента «Ирония судьбы. Продолжение». Ее видел каждый второй опрошенный. В тройку киноремейков также вошли «Служебный роман. Наше время» (34%) и «Тихий дон» (31%).
Среди мультфильмов наибольшей популярностью пользуются новые серии «Простоквашино» (20%).
Из современного отечественного кино россиянам больше всего понравилась драма «Движение вверх».
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки — две тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Шоумен Сергей Белоголовцев тем временем запустил на телеканале «МИР» новый уникальный проект — «Игра в кино». В нем обычные любители советской киноклассики могут заработать деньги на своих знаниях. Новая телеигра выходит в эфир с понедельника по четверг в 16:15.
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