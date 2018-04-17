Россияне оказались нелюбителями ремейков советских фильмов

Больше половины (58%) россиян не нравятся ремейки классики советского кинематографа, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 35% смотрят их с удовольствием.

С продолжениями мультфильмов ситуация противоположная: 52% респондентов получили удовольствие от просмотра ремейков анимационных лент, а 43% были не в восторге.

Новые версии старого кино смотрели большинство россиян (72%). Самой известной стала лента «Ирония судьбы. Продолжение». Ее видел каждый второй опрошенный. В тройку киноремейков также вошли «Служебный роман. Наше время» (34%) и «Тихий дон» (31%).

Среди мультфильмов наибольшей популярностью пользуются новые серии «Простоквашино» (20%).

Из современного отечественного кино россиянам больше всего понравилась драма «Движение вверх».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки — две тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Шоумен Сергей Белоголовцев тем временем запустил на телеканале «МИР» новый уникальный проект — «Игра в кино». В нем обычные любители советской киноклассики могут заработать деньги на своих знаниях. Новая телеигра выходит в эфир с понедельника по четверг в 16:15.

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