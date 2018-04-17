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ВЦИОМ: большинство россиян недовольны ремейками на классику советского кино
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ВЦИОМ: большинство россиян недовольны ремейками на классику советского кино 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Больше половины (58%) россиян негативно оценивают современные ремейки на советские фильмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.
"58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних — 63%), понравилось — 35% (среди 18-24-летних — 46%)", — говорится в сообщении. Такие киноленты видели почти три четверти (72%) россиян, самыми известными на сегодняшний день являются «Ирония судьбы. Продолжение», которую смотрел каждый второй респондент, «Служебный роман. Наше время» и «Тихий Дон».
При этом продолжения советских мультфильмов российские зрители оценивают в основном положительно: за мультремейки высказались 52% респондентов, против — 43%.
По данным опроса, лучшим отечественным фильмом, вышедшим в прокат за последний год, россияне называют спортивную драму «Движение вверх» Антона Мегердичева. На второй строчке «народного рейтинга» фильм Олега Трофима «Лед», третье место делят сказка «Последний богатырь» и фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове «Легенда №17».
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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