ВЦИОМ: большинство россиян недовольны ремейками на классику советского кино

"58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних — 63%), понравилось — 35% (среди 18-24-летних — 46%)", — говорится в сообщении. Такие киноленты видели почти три четверти (72%) россиян, самыми известными на сегодняшний день являются «Ирония судьбы. Продолжение», которую смотрел каждый второй респондент, «Служебный роман. Наше время» и «Тихий Дон».

При этом продолжения советских мультфильмов российские зрители оценивают в основном положительно: за мультремейки высказались 52% респондентов, против — 43%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.