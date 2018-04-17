Самыми строгими критиками гомеопатии являются женщины 

Сегодня более 300 миллионов человек в мире применяют гомеопатические лекарственные средства. По данным IPSOS Healthcare, в Австрии такие препараты использует почти половина жителей страны, в Бельгии — порядка 40% населения, в Италии — каждый четвертый гражданин, а в Великобритании — каждый восьмой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гомеопатия является наиболее быстрорастущим и вторым по популярности методом лечения в мире.
В России, согласно исследованию «Индекс Буарон: отношение россиян к гомеопатии», проведенному ВЦИОМ, три четверти населения знакомы с понятием «гомеопатический метод лечения» (74%), а каждый пятый (19%) применял его лично. Причем уровень доверия определяется опытом: доверяют те, кто уже использовал сам.
Наиболее активная аудитория, использующая гомеопатические препараты для лечения или профилактики, — женщины в возрасте 35–59 лет, жительницы Москвы и Санкт-Петербурга. Они и более информированы, чем мужчины (19% против 11%), и чаще имеют личный опыт применения (32% от числа тех, кому задавался вопрос).