Падение рубля не сломило дух россиян

Так, лишь 36 процентов граждан волнует рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, остальные 60 процентов безразличны к сложившейся ситуации. Более того, 66 процентов респондентов отметили, что не будут предпринимать никаких шагов, даже если экономическое положение в стране продолжит усугубляться.

По данным результатов социологического исследования, среди обеспокоенных ситуацией на валютном рынке высока доля москвичей и петербуржцев, респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, а также тех, кто обычно следит за курсом доллара.

В ситуации дальнейшего роста курсов основных мировых валют 12 процентов опрошенных планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды, 8 процентов — вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи. Отмечается, что 94 процента граждан в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.

Прошлый опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян настроились на обвал рубля, однако продолжали хранить свои сбережения в национальной валюте.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.