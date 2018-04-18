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Падение рубля не сломило дух россиян
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Падение рубля не сломило дух россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Большинство россиян не беспокоит произошедшее на фоне санкций США ослабление рубля, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВИЦОМ).
Так, лишь 36 процентов граждан волнует рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, остальные 60 процентов безразличны к сложившейся ситуации. Более того, 66 процентов респондентов отметили, что не будут предпринимать никаких шагов, даже если экономическое положение в стране продолжит усугубляться.
По данным результатов социологического исследования, среди обеспокоенных ситуацией на валютном рынке высока доля москвичей и петербуржцев, респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, а также тех, кто обычно следит за курсом доллара.
В ситуации дальнейшего роста курсов основных мировых валют 12 процентов опрошенных планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды, 8 процентов — вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи. Отмечается, что 94 процента граждан в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.
Прошлый опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян настроились на обвал рубля, однако продолжали хранить свои сбережения в национальной валюте.
США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.
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