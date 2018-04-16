Немцы сказали, кого считают более опасным — Путина или Трампа

Подавляющее большинство жителей Германии считают американского президента Дональда Трампа более опасным в сравнении с российским лидером Владимиром Путиным , свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом Forsa по заказу Wiese Consult GmbH.

Мнения о том, что Трамп опаснее Путина, придерживаются более 75% жителей Германии. Отвечая на вопрос, боятся ли они России , 83% немцев ответили отрицательно, 17% — положительно, передает РИА «Новости»

Половина респондентов считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут США , 25% — Россия, 7% — руководство стран Евросоюза , 8% считают, что вина лежит на всех.

Больше половины — 55% — немцев высказались за отказ от санкций против России, а за усиление — 13%.

Опрос проводился с 10 по 13 апреля. В нем приняли участие 2025 совершеннолетних граждан Германии.