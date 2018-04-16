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Немцы сказали, кого считают более опасным — Путина или Трампа
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Немцы сказали, кого считают более опасным — Путина или Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Подавляющее большинство жителей Германии считают американского президента Дональда Трампа более опасным в сравнении с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом Forsa по заказу Wiese Consult GmbH.
Мнения о том, что Трамп опаснее Путина, придерживаются более 75% жителей Германии. Отвечая на вопрос, боятся ли они России, 83% немцев ответили отрицательно, 17% — положительно, передает РИА «Новости».
Половина респондентов считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут США, 25% — Россия, 7% — руководство стран Евросоюза, 8% считают, что вина лежит на всех.
Больше половины — 55% — немцев высказались за отказ от санкций против России, а за усиление — 13%.
Опрос проводился с 10 по 13 апреля. В нем приняли участие 2025 совершеннолетних граждан Германии.
В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых американских санкций. Белый дом и минфин США пока не подтвердили заявление Хейли. Москва заявила, что попытки Соединенных Штатов оказать давление на Россию обречены на провал.
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что отказ от «зеркальных мер» на санкции США в отношении России станет демонстрацией силы, выдержки и ума.
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