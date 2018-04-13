Свердловской стройке угрожает нищета заказчиков

Специалисты стройиндустрии Урала видят главную угрозу отрасли в снижении объемов строительства и плохой платежеспособности заказчиков. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в марте саморегулируемой организацией «Уральское объединение строителей», передает "Уралинформбюро"

В список негативных факторов попали также падение оборотных средств (65% опрошенных), уменьшение прибыли и количества новых договоров (63%), уменьшение выручки и количества заказов (59,8%), снижение рентабельности (57,6%), дефицит квалифицированных кадров (56,5%).

Строители жалуются на фактическое неравенство «китов» и малых предприятий индустрии, а также на высокий уровень административных барьеров — наличие последних отметила половина опрошенных.

Не радует профессионалов и тот факт, что очень малая доля клиентов сегодня готова платить аванс — подрядчикам приходится заходить на объекты и начинать работу за свой счет. И в то же время на рынке появляется все больше компаний, которые, участвуя в аукционах, снижают цену контракта до нерентабельных значений. Поставщикам, которые работают с НДС, невыгодно конкурировать с демпингующими фирмами, так что большое количество поставщиков остается без работы.

Начинать стройку приходится за свой счет — у клиентов нет денег на аванс

Выровнять ситуацию, по мнению респондентов, помогли бы возможность отсрочки платежа за сырье, контроль за сезонным повышением цен и доступность в получении товарного кредита.

При этом большинство опрошенных (41%) смотрят в будущее с оптимизмом либо уверены, что до 2020 года положение дел на строительным рынке не изменится (38%). Тогда как 21% респондентов прогнозируют и дальнейшее ухудшение ситуации. По их мнению, отрасль ожидает уменьшение количества заказов из-за падения доходов населения и бизнеса.

Тем не менее аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) отмечают в текущий момент рост строительной активности в жилищном секторе. При этом они опираются на так называемый «индекс строительных кранов», который в данный момент демонстрирует рост. Так, по состоянию на апрель количество кранов на стройплощадках Екатеринбурга составило 110 единиц, то есть сравнялось с показателем 1-го квартала 2015 года.

По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, это вызвано ростом спроса со стороны покупателей и, соответственно, числа продаж жилья в новостройках. «Девелоперы реагируют на это и выводят на рынок новые объекты, чтобы успеть до 1 июля, когда вступают с действия изменения в законодательстве, регулирующем долевое строительство», — пояснил он в беседе с «Уралинформбюро».

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Стоит напомнить, что с 1 июля вступят в силу новые, более жесткие, требования в отношении застройщиков, специализирующихся на «долевом» жилье. В частности, компании будут обязаны иметь опыт работы на рынке строительства многоквартирных домов не менее 3 лет и построить не менее 10 тысяч «квадратов» жилья.

Кроме того, на момент начала строительства у застройщика не должно быть никаких обязательств по кредитам (за исключением целевых кредитов на строительство), а на банковском счете к этому моменту должно лежать не менее 10% от стоимости объекта.

Также строителям придется платить по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия в компенсационный фонд. Затраты застройщика на возведение долевого жилья при таком раскладе могут вырасти до 40% от общей стоимости проекта.