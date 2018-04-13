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Россиянин претендует на мировой рекорд по воздухоплаванию
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Россиянин претендует на мировой рекорд по воздухоплаванию 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Житель подмосковного Жуковского претендует на мировой рекорд по дальности полета на самом малом шаре международного класса АХ-1. С соответствующим заявлением Сергей Статкевич обратился в Международную авиационную федерацию (FAI). Как пишет «Русская планета», мужчине удалось пролететь 68 километров 470 метров. Полет занял 3 часа 40 минут.
До этого рекорд принадлежал гражданину США американцу Койя Фостеру. Достижение россиянина превзошло этот рекорд на 20 километров.
Отмечается, что аэростат, на котором Статкевич совершил рекордный полет, он построил сам.
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