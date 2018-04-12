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В Киргизии назвали основных торговых партнёров республики по ЕАЭС
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В Киргизии назвали основных торговых партнёров республики по ЕАЭС 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
На Россию и Казахстан приходится более 98 процентов объёма внешнего торгового оборота Киргизии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказала зампред Национального статистического комитета республики Люксина Текеева на пресс-конференции в четверг, сообщает КирТАГ.
«Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами ЕАЭС приходится на Россию — 63,5 процента и Казахстан — 34,8 процента», — отметила Текеева.
По её словам, в 2018 году экспорт из Киргизии в Россию электрических трансформаторов вырос в 4 раза, хлопкового волокна — в 4,1 раза, сливочного масла — в 20,1 раза, а стоимость одежды возросла на 18,7 процента.
«Объём взаимной торговли республики со странами ЕАЭС за январь-февраль текущего года составил 308,3 миллиона долларов, что, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, меньше на 2,8 процента. При этом импорт товаров повысился на 1,2 процента, а экспорт снизился на 11,1 процента», — сказала Текеева.
В целом объём внешнеторгового оборота Киргизии вырос на 30 процентов и составил за январь-февраль 960,3 миллиона долларов.
Уровень инфляции с начала года составил 1,1 процента. Цены на продукты повысились по сравнению с минувшим декабрём в среднем на 0,6 процента в основном за счёт повышения стоимости овощей, табака и алкоголя.
Цены на гречневую крупу снизились на 9,1 процента, свежая рыба подешевела на 4,2 процента, молоко — на 2,8 процента, яйца — на 1,9 процента, сахар-песок — на 1,8 процента, картофель — на 1,8 процента, мука — на 1,2 процента, а также масла и жиры — на 0,7 процента.
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