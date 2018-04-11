Около 40% россиян считают, что Россия первой отправит экспедицию на Марс

По данным опроса, 13% считают, что этой страной будут США , еще 6% — что первым будет Китай . Лишь 3% уверены в том, что это будет совместная международная экспедиция. Еще 1% высказали мнение, что первым человеком, отправившим людей на Марс, будет Илон Маск , а 35% россиян затруднились ответить.

Более трети россиян (37%) также полагают, что в течение века туристические полеты в космос станут финансово доступны. При этом желание отправиться туда выразили 26% респондентов (среди мужчин — 32%, среди 18-24-летних — 44%).

Респонденты также оценили вероятность того, произойдут ли в течение ближайших 100 лет некоторые космические события (закрытый вопрос, можно было выбирать сколько угодно ответов).

"Негативные сценарии, связанные с космосом, представляются наименее вероятными: только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией (при этом контакт землян с инопланетянами не исключают 23%)", — рассказали социологи.

Зато 22% россиян считают, что в ближайшие 100 лет на орбите Земли могут появиться космические гостиницы, 25% назвали возможной экспедицию с Земли до ближайших звезд, 39% отметили, что в это время может стать возможной добыча полезных ископаемых на других планетах, 40% — что появится постоянная обитаемая база на Луне. В то, что экспедиция на Марс высадится в ближайшие 100 лет, верят 48%.

Интерпретируя данные опроса, аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными.

"В чём-то отношение россиян к освоению космоса напоминает отношение к международным спортивным соревнованиям. Победа якобы достанется только одному игроку, и хочется, чтобы российская команда была первой, даже если к этому нет предпосылок. Мысль о совместных победах нескольких стран даже не приходит в голову, ведь в современном спорте такое невозможно. Однако космонавтика развивается, и скоро представления россиян могут довольно существенно измениться", — заключил он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом две тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.