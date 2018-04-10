Есть ли коррупция на Западе

Более чем в 2,5 триллиона долларов международные организации оценивают потери мировой экономики от коррупции. Если верить всевозможными рейтингам, «рассадниками» взяточничества являются преимущественно страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. К государствам Запада претензий меньше.

Даже бытует мнение, что вступление в Евросоюз способно помочь некогда коррумпированным странам решить проблему подкупов во власти.

Проблема мирового масштаба

По подсчётам Международного валютного фонда , из-за этого недуга экономика планеты теряет ежегодно от 1,5 до 2 триллионов долларов или 2% мирового ВВП. В ещё большую сумму ущерб от взяточничества оценивает Организация объединённых наций — в 2,6 триллиона долларов. При этом и ООН, и главные «борцы» с коррупцией — Transparency International — сходятся во мнении, что ежегодный объём взяток составляет порядка триллиона долларов.

Сирии, Афганистане, Северной Корее, Венесуэле и Ираке. По оценкам той же Transparency International, хуже всего дела с коррупцией обстоят в Сомали . Получше — в Судане Россия в индексе восприятия коррупции занимает 135 место из 180.

У таких оценок, однако, есть свой недостаток: Transparency International не раскрывает методику составления индекса, а значит, нельзя подтвердить или опровергнуть правильность размещения стран в рейтинге.

Дополнительную пищу для сомнений дают опросы общественного мнения, проводимые в Европе и США. Как правило, большинство респондентов там уверены, что взяточничество в их странах широко распространено. Например, по данным Евробарометра, в этом убеждены 68 процентов европейцев.

Греции так считают 96% опрошенных, в Испании Хорватии и на Кипре — по 94%. В более благополучных странах этот показатель ниже: в Финляндии — 21%, в Дании — 22%.

Жители 23 из 28 стран Евросоюза в большинстве считают, что «благодарить» чиновников за оказанные услуги подарками и деньгами неприемлемо. Но при этом четверть из них ежедневно сталкивается с коррупцией. Чаще всех — в тех же Испании (58%) и Хорватии (59%), а также в Румынии (68%). В Дании этим «похвастаться» могут лишь 4%.

Не лучше, по мнению американцев, обстоит дело и в Соединённых Штатах. По результатам последнего опроса компании Gallup, 75% респондентов считают коррупцию в органах власти распространённой.

«Ошеломляющие 75% американской общественности считают, что коррупция «широко распространена» в правительстве США. Не некомпетентность, а коррупция. Эта тревожная цифра неизменна с 2010 года, она выросла с 66% в 2009 году», — говорится в исследовании. И, как пишет автор, если раньше было принято шутить над невероятно низкими рейтингами одобрения конгресса, то «больше это не смешно».

Цифры говорят сами за себя

По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин, или 11% из числа опрошенных, считают коррупцию главной проблемой нашей страны. Это не удивительно на фоне всё еще неэффективной системы управления и отсутствием страха наказания у чиновников.

При этом официально говорится, что ежегодный ущерб России от коррупции равен 40-44 миллиардам рублей. Такие цифры, в частности, озвучил генпрокурор Юрий Чайка в 2016 году. По неофициальны же данным, которые приводит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов , объём российского рынка взяток может достигать 300 миллиардов долларов в год.

Для сравнения, в Европейском союзе из проведённого по заказу Европарламента исследования следует, что ежегодные потери от коррупции составляют 911 миллиардов евро или 6,8% суммарного ВВП всех стран-членов организации.

Ещё более увлекательная история в США. Например, практически ежегодно СМИ сообщают о недостаче громадных сумм в одном только Пентагоне . Так, в феврале 2018 года журнал Politico писал, что американское Министерство обороны не смогло отчитаться о расходах в размере 800 миллионов, выделенных, в частности, на строительство инженерного корпуса.

Военное ведомство Соединённых Штатов также не в состоянии объяснить пропажу вооружения и экипировки стоимостью более миллиарда рублей, которые американцы должны были поставить в Кувейт

Совокупный размер «чёрной дыры» в Пентагоне, если брать за отправной пункт 1996 год, превысил, по некоторым данным, 6,5 триллиона рублей. Для сравнения: оборонный бюджет США на 2017 год составил 618,7 миллиарда.

Куда деваются деньги — не понятно. Свою роль здесь наверняка играет банальное разгильдяйство в купе с транжирством. Пожалуй, только американцы способны закупать унитазы стоимость 650 долларов (почти 40 тысяч рублей) и оплачивать военнослужащим операции по смене пола. Но и коррупция наверняка имеет место быть.

И это — ситуация лишь в одной сфере. Она тем хуже, чем активнее Вашингтон ведёт кампании за рубежом и чем больше средств выделяет на оборону и разработку дорогостоящих «игрушек». Таких, как самолёт F-35, стоимость которого, по признанию президента США Дональда Трампа , «вышла из-под контроля».

Офшоров на всех хватит

В 2016 году в СМИ широко обсуждался « Панама гейт», когда были опубликованы данные офшорной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Внимание российского читателя в основном обращали на отечественных политиков и «друзей Путина». Однако разразившийся скандал затронул и европейских политических деятелей. Так, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон после публикации данных был вынужден уйти отставку.

Кроме того, выяснилось, что своё состояние в офшорах хранили шесть членов палаты лордов Великобритании — страны, которая входит в топ-10 рейтинга Transparency International. Коснулись разборки и лично премьер-министра Дэвида Кэмерона , отец которого также прятал свои деньги в Панаме.

К слову, газета The Guardian сообщала, что встречу с теперь уже бывшим главой правительства можно было купить за 250 тысяч фунтов. Это показывает, что Соединённое Королевство хоть и считается государством, где практически нет взяток, коррупции подвержено не меньше, чем другие страны.

К примеру, издание The Spectator писало, что за последние 5 лет в стране резко увеличилось число полицейских, использующих служебное положение для получения сексуального удовлетворения. При этом, по информации СМИ, большинство служителей закона просто побоялись бы рассказать о правонарушениях из-за того, что опасается негативных последствий.

Аналогичная ситуация наблюдается и во Франции — там обвинения в адрес первых лиц считаются обычным делом. Далеко за примером ходить не нужно — в марте на экс-президента страны Николя Саркози было заведено уголовное дело о незаконном финансировании избирательной кампании, а ещё один бывший глава государства — Жак Ширак — до этого был приговорён к уголовному сроку за незаконное использование бюджетных средств.

Впрочем, все эти истории также не влияют на 23 позицию Франции в рейтинге Transparency International.