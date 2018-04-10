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Минтруд хочет обеспечить компенсацию банкам за доставку пособий на детей
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Минтруд хочет обеспечить компенсацию банкам за доставку пособий на детей 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минтруд РФ предусматривает введение поправок в законодательство о компенсации банкам в связи с затратами на доставку выплат на первого и второго ребенка, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.
"Мы сейчас предусматриваем в расчете… средства 1,5-процентный расчет на погашение вот этих платежей. Мы уже согласовали эти поправки в постановление с Минфином, с коллегами", — сказал Вовченко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он отметил, что предполагается передавать эти деньги субъектам, чтобы они компенсировали банкам расходы.
С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.
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