Минтруд хочет обеспечить компенсацию банкам за доставку пособий на детей

"Мы сейчас предусматриваем в расчете… средства 1,5-процентный расчет на погашение вот этих платежей. Мы уже согласовали эти поправки в постановление с Минфином , с коллегами", — сказал Вовченко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что предполагается передавать эти деньги субъектам, чтобы они компенсировали банкам расходы.

С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.