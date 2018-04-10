Ещё
«Левада-Центр»: россияне стали более безразлично относиться к Сталину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Левада-Центр»: россияне стали более безразлично относиться к Сталину 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Доля россиян, которые безразлично относятся к  Иосифу Сталину, с января 2017 года выросла с 22% до 31%. Социологи также зафиксировали снижение количества граждан РФ, с восхищением, уважением или симпатией относящихся к фигуре вождя. Об этом свидетельствуют данные опроса
"Левада-Центра"
Как выяснили эксперты, 40% россиян в той или иной степени положительно оценивают личность Сталина. Из них 2% относятся к вождю с восхищением (в январе 2017 года этот показатель составлял 4%), 29% — с уважением (32% год назад), 9% — с симпатией (10% ранее).
Безразличие по отношению к Сталину испытывают почти треть жителей РФ (31%). За новейшую историю России максимальный показатель в этой категории составлял 38% в феврале 2010 года, а минимальный — в апреле 2001 года.
По результатам социологического исследования негативно к Сталину относятся 12% россиян (7% — с неприязнью и раздражением, 3% — со страхом, 2% — с отвращением и ненавистью). Еще 16% опрошенных затруднились ответить на вопрос о личном отношении к вождю, а 1% респондентов заявил, что не знает, кто такой Сталин.
Опрос был проведен с 23 по 27 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превысила 3,4%.
Отметим, что в июне 2017 года опрос «Левада-Центра»
показал, что самой выдающейся личностью в мировой истории россияне считают именно Сталина. Вслед за ним тогда расположились Владимир Путин, Александр Пушкин, Владимир Ленин и Петр I.
В июле того же года более половины россиян (62%)
согласились
с тем, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие государственные успехи Сталина, нужно размещать в публичных местах. При этом 65% граждан, по данным ВЦИОМ, высказались против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях бывшего советского вождя.
Тогда же специалисты обращали внимание на то, что «новая сталинизация» стала своеобразным трендом в России. Социологические исследования показывали, что в последние годы
значительно снизилось
число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, и стало больше тех, кто склонен оправдывать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху высокими результатами.
Правозащитники, cо своей стороны, неоднократно заявляли, что установка любого памятника с фигурой Сталина
кощунственна, в Русской православной церкви призывали поклонников вождя
"отрезвиться", а личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий называл Сталина
бандитом
и губителем русских душ.
Newsru.com: последние новости
Число физлиц-банкротов в России за первые три месяца года выросло в 1,5 раза Британские спецслужбы узнали о подозрительном россиянине, который может быть причастен к отравлению Скрипалей Орешкин: доля государства в экономике приблизилась к 50%
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно682
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ193
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам58
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня86
Эрдоган раскритиковал Лаврова160
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение