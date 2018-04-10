«Левада-Центр»: россияне стали более безразлично относиться к Сталину

Доля россиян, которые безразлично относятся к Иосифу Сталину, с января 2017 года выросла с 22% до 31%. Социологи также зафиксировали снижение количества граждан РФ , с восхищением, уважением или симпатией относящихся к фигуре вождя. Об этом свидетельствуют данные опроса

Как выяснили эксперты, 40% россиян в той или иной степени положительно оценивают личность Сталина. Из них 2% относятся к вождю с восхищением (в январе 2017 года этот показатель составлял 4%), 29% — с уважением (32% год назад), 9% — с симпатией (10% ранее).

Безразличие по отношению к Сталину испытывают почти треть жителей РФ (31%). За новейшую историю России максимальный показатель в этой категории составлял 38% в феврале 2010 года, а минимальный — в апреле 2001 года.

По результатам социологического исследования негативно к Сталину относятся 12% россиян (7% — с неприязнью и раздражением, 3% — со страхом, 2% — с отвращением и ненавистью). Еще 16% опрошенных затруднились ответить на вопрос о личном отношении к вождю, а 1% респондентов заявил, что не знает, кто такой Сталин.

Опрос был проведен с 23 по 27 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превысила 3,4%.

Отметим, что в июне 2017 года опрос «Левада-Центра»

показал, что самой выдающейся личностью в мировой истории россияне считают именно Сталина. Вслед за ним тогда расположились Владимир Путин , Александр Пушкин, Владимир Ленин и Петр I.

В июле того же года более половины россиян (62%)

согласились

с тем, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие государственные успехи Сталина, нужно размещать в публичных местах. При этом 65% граждан, по данным ВЦИОМ, высказались против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях бывшего советского вождя.

Тогда же специалисты обращали внимание на то, что «новая сталинизация» стала своеобразным трендом в России. Социологические исследования показывали, что в последние годы

значительно снизилось

число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, и стало больше тех, кто склонен оправдывать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху высокими результатами.

Правозащитники, cо своей стороны, неоднократно заявляли, что установка любого памятника с фигурой Сталина

"отрезвиться", а личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий называл Сталина

бандитом

и губителем русских душ.