Исследование: россияне как никогда готовы менять работу

Исследование крупнейших игроков кадрового рынка — компаний «Анкор» и Randstad — показывает, что россияне как никогда готовы менять работу: показатель самый высокий за последние пять лет. Это значит, что за последние пять лет рынок труда серьезно изменился.

Теперь подчиненные не боятся начальников, а вот боссы вынуждены беречь кадры и придумывать новые системы мотивации. Об этой и других тенденциях рассказывает гендиректор кадрового холдинга «Анкор» Сергей Саликов

Сергей Саликов гендиректор кадрового холдинга «Анкор» «Люди стали меньше держаться за свою работу, меньше оседлости. Это означает, что люди более уверены в том, что они смогут найти нормальную, устраивающую их работу в другом месте, что это будет другая компания. Такой фактор, как гарантия долгосрочной занятости, сильно влияющий на работодателя, теряет свои позиции. А коли предложения на рынке становится больше, то, естественно, ты не столь сильно начинаешь держаться за свое место и более активно смотришь по сторонам. То, что бросилось в глаза: в этом году в пятерку лидеров наиболее важных критериев при выборе работодателя не попал work life balance — баланс между работой и жизнью. То есть получается, что это становится не столь значимым фактором для наших людей».

Среди значимых соискатели отмечают следующие пять главных характеристик работодателя: зарплата и соцпакет, финансовая стабильность компании, возможность карьерного роста, гарантия занятости и интересная работа.