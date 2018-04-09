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Белорусы стали чаще уезжать в Россию
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Белорусы стали чаще уезжать в Россию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Приток граждан Республики Беларусь в Россию в 2017 году вырос в 4,5 раза, если сравнивать с данными 2016 года. Такая статистика приводится в исследовании, представленном Институтом демографии НИУ «Высшая школа экономики». В целом за 2017 год демографический прирост населения России, который произошел за счет роста числа мигрантов из других государств бывшего СССР, остановился на цифре в 203,4 тысячи человек. Этот показатель, кстати, на 20 процентов меньше данных за 2016 год.
При этом максимальный миграционный прирост Россия, как и в последние несколько лет, с 2014-го по 2016-й, получила в результате миграционного обмена населением с Украиной (47,8 тысячи человек). На второе место поднялся Таджикистан (34,6 тысячи человек), а Казахстан с показателем в 32,7 тысячи человек опустился на третье место.
Если брать процентные соотношения миграционных потоков, то по сравнению с 2016 годом миграционный прирост населения России больше всего увеличился в обмене с Республикой Беларусь и составил 4,5 раза. С Киргизией миграционный прирост вырос на 75 процентов, с Таджикистаном — на 27 процентов, а с такими государствами как Армения, Грузией Туркмения и Узбекистан на 13-19 процентов.
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