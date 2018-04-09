Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

По данным опроса, 73,9 процента респондентов считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. При этом 50,3 процента опрошенных называют атомную энергетику «зеленым, чистым видом производства электроэнергии».

В соответствии с международными критериями, уровень поддержки атомной энергетики уже в 50 процентов считается высоким.

«Следует отметить, что данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики. В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или по крайней мере сохранять ее производство в нынешних объемах», — прокомментировала агентству результаты опроса замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина . Больше, чем в среднем по России, доля сторонников атомной энергетики в Петербурге — 82,4 процента, на Урале — 80,3 процента, в Москве — 77,2 процента и Приволжском округе — 75,3 процента.

Опрос проводился по репрезентативной выборке населения всех федеральных округов России. Были опрошены 4 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.