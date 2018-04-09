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Почти три четверти россиян поддерживают атомную энергетику, показал опрос
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Почти три четверти россиян поддерживают атомную энергетику, показал опрос 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти три четверти жителей России положительно относятся к атомной энергетике в стране, следует из результатов опроса, проведенного "Левада-центром".
По данным опроса, 73,9% считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. При этом 50,3% опрошенных называют атомную энергетику «зеленым, чистым видом производства электроэнергии».
Согласно международным критериям, уровень поддержки атомной энергетики уже в 50% считается высоким.
Больше, чем в среднем по России, доля сторонников атомной энергетики в Петербурге — 82,4%, на Урале — 80,3%, в Москве — 77,2% и Приволжском округе — 75,3%.
Опрос проводился по репрезентативной выборке населения всех федеральных округов России. Были опрошены 4 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.
"Следует отметить, что данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики. В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или по крайней мере сохранять ее производство в нынешних объемах", — прокомментировала РИА Новости результаты опроса замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина.
Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 2017 года выработку почти 203 миллиардов киловатт-часов электроэнергии (или почти 19% от общей выработки электроэнергии в стране). В общей сложности на десяти действующих АЭС России в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта. К промышленной эксплуатации готовятся еще два ранее начавших работу энергоблока суммарной установленной мощностью 2,2 гигаватта.
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