Привыкли к кризису. Социолог — о власти и настроениях жителей края

Сдержанный оптимизм

Андрей Лежебоков: Мы опросили около 1000 жителей края, проживающих более чем в 50 населённых пунктах. Это люди разных возрастов. Работающие, пенсионеры, инвалиды.

Приятно удивило, как люди ответили на один из ключевых вопросов-индикаторов социального самочувствия, — о том, уверены ли они в своём будущем. Четверть опрошенных ответили, что, уверены. Ещё четверть, что, скорее, да, чем нет. И лишь 6,5% признались, что не имеют никакой уверенности в завтрашнем дне.

Похожая картина — в ответах ставропольцев об удовлетворённости жизнью. Полностью довольны ею четверть респондентов, ещё 38% — скорее, удовлетворены.

— И как же расценивать эти ответы на фоне продолжающегося экономического кризиса?

— Полагаю, что люди к нему уже привыкли, приспособились. Правда, для этого кому-то пришлось ужиматься, в чём-то себе отказывать, ходить в более дешёвые магазины. Кто-то поменял сферу деятельности. Кризисные явления способствовали адаптации к новым реалиям.

Интересно, что на вопрос, изменилось ли что-то в жизни за последний год, почти 41% опрошенных ответили, что ничего не изменилось.

Но ещё любопытнее, что 17% респондентов полагают, что в будущем будут жить значительно лучше, чем сейчас. Радует, что многие ставропольцы связывают свои чаяния прежде всего с личной активностью.

Активные и общительные

— А чем ещё можно объяснить оптимизм ставропольцев?

— Полагаю, наши земляки ценят относительную стабильность последних лет.

Это, кстати, подтверждает и высокая явка на прошедших недавно выборах Президента России. При этом нужно понимать, что сейчас самое важное для большинства ставропольцев — стремление сохранить то, что у них есть.

— Как участники опроса оценивают жизнь в родном крае?

— Почти треть респондентов довольны, что живут в Ставропольском крае . Большинство же в целом удовлетворены этим, но многое в регионе их не устраивает. Однако уехать отсюда хотят менее 4%. При этом настораживает, что более четверти опрошенных считают: жизнь в крае заглохла.

12% полагают, что здесь не любят инициативных людей. Лишь 10% местных жителей считают Ставрополье перспективным для жизни. Как ни удивительно, немало респондентов полагают, что в южном крае… слишком суровый климат.

— А что показывают ваши наблюдения как социолога?

— Ставропольцы стали активнее. Они охотнее, чем раньше, объединяются по интересам. Появилось больше клубов, самодеятельных кружков, совместных акций. Причём не только в молодёжной среде.

Депутат на крыше

— Протестные настроения на Ставрополье сильны?

— Если вы о соцсетях, вряд ли ту критику, что в них появляется, можно в большинстве случаев считать настоящим протестом.

— Неужели местные власти не за что покритиковать? Многие селяне недовольны, к примеру, тем, что в крае вместо районов создают городские округа.

— Думаю, создание городских округов — это укрепление вертикали власти. А чиновников всегда можно подвергнуть критике. Но по существу ли она? А я, как экс-депутат Думы Ставрополя двух предыдущих созывов, считаю, что не хватает именно конструктивной критики.

— Полагаете, что от городских и сельских парламентов есть реальная польза?

— Конечно! Депутаты — это, как ни пафосно, может быть, звучит, один из рупоров, благодаря которому глава администрации узнаёт о том, что беспокоит горожан.

К тому же зарплату подавляющее большинство городских народных избранников не получают, потому что по закону работать в Думе на постоянной основе могут только 10% депутатов. В Ставрополе 27 из 30 слуг народа трудятся на общественной основе.

Депутаты вникают в реальные проблемы людей, видят то, что не всегда заметно представителям исполнительной власти. Большинство моих бывших коллег по городскому парламенту выполняли свою работу добросовестно. Кстати, городской парламент — это, в первую очередь, хозяйственный, а не политический орган власти.

Поэтому слуги народа и на крыши домов поднимались, чтобы проверить качество капремонта, и смотрели, как дорожники положили асфальт…

— Что вам лично дал депутатский опыт?

— Признаюсь, в парламент пошёл, чтобы удовлетворить своё профессиональное любопытство. А возможность стать депутатом получил благодаря членству в одной из партий.

Интересно было изнутри посмотреть, как местная власть работает, как на практике принимают управленческие решения.

— Как бывший депутат Думы Ставрополя и социолог, что думаете о намерениях краевых властей создать две агломерации?

— Этот вопрос давно назрел. Налицо так называемая маятниковая занятость, при которой жители глубинки вынуждены работать в ближайшем крупном городе. В Ставрополь, Пятигорск Невинномысск , другие большие города каждое утро стекаются на рабочие места тысячи жителей небольших населённых пунктов.

Но реализация этих проектов очень дорогостояща! Агломерации предполагают, в первую очередь, строительство большого количества автотрасс, путепроводов и прочих объектов дорожной инфраструктуры.

Благодаря этому жители близлежащих городов и посёлков должны получить возможность гораздо быстрее добираться до места работы. Но будут ли в краевом бюджете деньги на эти цели?