В Минвостокразвития рассказали, когда россияне поедут на Дальний Восток

Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев заявил, что значительный приток россиян на Дальний Восток ожидается, когда там будет введено в строй достаточное количество предприятий и появится конкуренция за работников.

«Для того чтобы россияне приезжали, начинали работать здесь, необходимо обеспечить экономическую плотность жизни на Дальнем Востоке. Должна возникнуть конкуренция за работников. Это можно обеспечить, когда у нас достаточное количество проектов выйдет на стадию реализации», — цитирует РИА Новости Качаева.

По его словам, большая часть новых инвестиционных проектов находится на стадии планирования, проектирования, а также строительства.

По его словам, до 2025 года на Дальнем Востоке будет создано 120 тысяч новых рабочих мест.

Он отметил, что по мере их создания будет возникать конкуренция, тогда можно будет ожидать приток россиян из европейской части России

Ранее НСН сообщала, что в России планируют разработать программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.