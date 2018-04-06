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ФОМ: 30% россиян будут смотреть матчи ЧМ-2018 с участием сборной России
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ФОМ: 30% россиян будут смотреть матчи ЧМ-2018 с участием сборной России 

Rambler News Service 1 час назад
30% опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ) россиян будут смотреть матчи Чемпионата мира по футболу с участием сборной России, сообщает организация со ссылкой на итоги исследования.
Доля мужчин, которые планируют смотреть эти матчи, составляет 43% из числа опрошенных, женщин — 20%.
43% респондентов сообщили, что не намерены смотреть ЧМ.
Опрос также касался возможных результатов выступления сборной России. 14% считают, что Россия не выйдет из группы (соперниками по группе являются Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. — RNS), 17% — что выйдет из группы, но дальше не пройдет.
4% верят в то, что российская команда станет чемпионом мира, при этом доля мужчин составляет 5%, женщин — 7%.
Больше половины респондентов ответили, что не хотели бы посетить матчи ЧМ-2018 (52%), еще 37% — что хотели бы, но не имеют возможности сходить на матч.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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