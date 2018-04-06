ФОМ: 30% россиян будут смотреть матчи ЧМ-2018 с участием сборной России

30% опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ) россиян будут смотреть матчи Чемпионата мира по футболу с участием сборной России, сообщает организация со ссылкой на итоги исследования.

Доля мужчин, которые планируют смотреть эти матчи, составляет 43% из числа опрошенных, женщин — 20%.

43% респондентов сообщили, что не намерены смотреть ЧМ.

Египет и Опрос также касался возможных результатов выступления сборной России. 14% считают, что Россия не выйдет из группы (соперниками по группе являются Саудовская Аравия Уругвай . — RNS), 17% — что выйдет из группы, но дальше не пройдет.

4% верят в то, что российская команда станет чемпионом мира, при этом доля мужчин составляет 5%, женщин — 7%.

Больше половины респондентов ответили, что не хотели бы посетить матчи ЧМ-2018 (52%), еще 37% — что хотели бы, но не имеют возможности сходить на матч.