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Активные жители выбрали программу «Библионочи»
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Активные жители выбрали программу «Библионочи» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 27 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Программу акции «Библионочь-2018» выбрали активные жители района Орехово-Борисово Северное. Голосование за те или иные активности завершилось на портале «Активный гражданин» в среду, 4 апреля.
Результаты опроса оказались неожиданными: четыре из 12 вариантов ответа набрали равное количество голосов — 22, 222%. Среди активностей респонденты из района отдали предпочтение встречам с писателями, мастер-классам, выставкам и презентациям книг. Чуть больше 11% оставили свой голос за лектории.
Сотрудники библиотеки №156 активно готовятся к акции «Библионочь-2018»:
— Мы уже составили программу праздника, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина, — но пока сценарий «Библионочи» находится на утверждении.
Следите за последними новостями библиотеки №156 на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: библиотека №156
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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