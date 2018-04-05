Активные жители выбрали программу «Библионочи»

Программу акции «Библионочь-2018» выбрали активные жители района Орехово-Борисово Северное. Голосование за те или иные активности завершилось на портале «Активный гражданин» в среду, 4 апреля.

Результаты опроса оказались неожиданными: четыре из 12 вариантов ответа набрали равное количество голосов — 22, 222%. Среди активностей респонденты из района отдали предпочтение встречам с писателями, мастер-классам, выставкам и презентациям книг. Чуть больше 11% оставили свой голос за лектории.

Сотрудники библиотеки №156 активно готовятся к акции «Библионочь-2018»:

— Мы уже составили программу праздника, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина , — но пока сценарий «Библионочи» находится на утверждении.

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Фото: библиотека №156