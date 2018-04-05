СМИ: треть американской молодежи не уверена в том, что Земля круглая

В Соединенных Штатах существуют достаточно сильные общественные движения, участники которых считают, что Земля на самом деле является плоской, как об этом говорит Библия или мифы древних греков. Ученые, НАСА и авиакомпании, по мнению сторонников этой «теории», скрывают этот факт от населения планеты в рамках глобального заговора элит.

Некоторые представители этого «культурного течения», как показывает недавняя история с каскадером Майклом Хьюзом, построившим паровую ракету, готовы рисковать своей жизнью для проверки этой теории, а их единомышленники — щедро финансировать подобные проекты. Подобные события нередко заставляют публику задумываться о том, откуда берутся подобные люди и кто чаще всего верит в такие идеи.

Как показал последний опрос аналитического агентства YouGov, подобные идеи разделяет или, по крайней мере, не отрицает неожиданно большая доля американцев. В целом, около 2% жителей США твердо считает, что Земля является плоской и что власти это скрывают, а еще 14% из них сомневается в том, что наша планета похожа на приплюснутый апельсин или шар.

Крайне удивительно, что скептичнее всего к таким теориям относятся республиканцы и другие консерваторы, несмотря на их высокий уровень религиозности — почти 90% из них считает Землю круглой, тогда как среди демократов этот показатель на 7% ниже. Вполне возможно, что это связано с более высоким уровнем образования и дохода, характерным для консервативных кругов в США.

Самая большая поддержка теорий плоской Земли, что удивительно, была характерна для той социальной группы, где она должна быть самой низкой — среди подростков и молодежи, еще не закончившей школу или университеты. Лишь 66% из них были уверены в том, что Земля похожа по форме на шар, и примерно 4% из них, рекордно высокое значение, были согласны с идеями «скептиков».

Меньше всего в это верили пожилые люди — подавляющее большинство из них, 95%, было уверено в том, что Эратосфен, Аристотель и Галилей были правы и никого не обманывали. Почему это так, пока не понятно, однако подобная ситуация могла возникнуть в равной степени как из-за ухудшения качества школьного образования в США, так и из-за появления моды на плоскую Землю, ставшей более популярной, чем остальные «теории заговора», в том числе и благодаря трюкам Хьюза.