Россияне против эвтаназии из-за недоверия врачам

Социолог из Лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ Максим Руднев представил первые результаты исследования отношения россиян к эвтаназии. Оказалось, что негативно относятся к добровольному прерыванию жизни неизлечимо больных, прежде всего, люди, называющие себя религиозными, и те, кто не доверяет врачам. Результаты исследования представлены на сайте университета.

В целом россияне относятся к эвтаназии скорее негативно. Даже в ситуации, когда человек испытывает невыносимые страдания, неизлечимо болен, и сам просит об эвтаназии, только 27 процентов россиян ответили, что «Несомненно, нужно позволить» или «Скорее нужно позволить» врачам ввести смертельный препарат. Чуть больше — 36 процентов одобрительно относятся к прекращению лечения (пассивной эвтаназии) в той же ситуации. Такие результаты показал опрос на репрезентативной выборке из 1200 респондентов.

Обращает на себя внимание довольно низкая степень доверия россиян к врачам: лишь 45 процентов опрошенных согласны с высказыванием «Я обычно доверяю тому, что говорят врачи, в вопросах, касающихся моего лечения». Этот показатель оказался тесно связанным с отношением к эвтаназии — чем меньше человек доверяет медицинским работникам, тем более отрицательное у него отношение к эвтаназии. «То есть потенциально больного человека надо защитить от людей в белых халатах», — поясняет автор исследования.

Вторым значимым фактором оказалась религиозность, а точнее ее оценка самим человеком. Религиозные люди не одобряют эвтаназию ни в каком виде, причем вне зависимости от состояния больного.

Опыт ухода за неизлечимо больным человеком и проблемы с собственным здоровьем также заставляет людей относиться к эвтаназии негативно. «Похоже, психологическая вовлеченность в трудности больных способствует отказу от предоставления врачам права прерывания их жизни», — комментирует Максим Руднев.

Неожиданной оказалась связь отношения к эвтаназии с ценностями. Если в зарубежных исследованиях принятие индивидуалистических ценностей, связанных с самостоятельностью мышления, действий, означало скорее одобрение эвтаназии, то для россиян такой закономерности выявлено не было. По мнению автора исследования, у россиян ситуация неизлечимой болезни скорее ассоциируется с уязвимостью пациента и необходимостью его защиты, поэтому ценности самостоятельности оказываются не задействованы. Также негативное влияние оказывают ценности благожелательности — заботы о близких людях. Эта забота у россиян выражается как раз в том, чтобы не дать врачам прервать жизнь, тогда как в западных странах ситуация обратная, то есть забота означает дать право больному на добровольный уход из жизни.