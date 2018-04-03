Памфилова: уровень доверия россиян к прошедшим выборам составил рекордные 88% 

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о рекордном уровне доверия россиян к прошедшим выборам главы государства. Этот показатель впервые превысил 80%, сообщил «Интерфакс».
На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%
— Элла Памфилова.
Памфилова подчеркнула, что достоверность выборов поддерживают большинство жителей России.
В ЦИК добавили, что при подготовке к выборам и в ходе их проведения была использована многослойная система фильтров, направленная на предотвращение и исключение самой возможности различных нарушений.
«Действительно полагаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение,
QR-кодирование, «мобильный избиратель» и наша
информационно-разъяснительная
работа», — сказала глава Центризбиркома.
Максимально прозрачные условия создали и для общественных наблюдателей, отметила Памфилова. Предоставленные им технологии в ЦИК назвали впечатляющими.
На выборах, по данным Эллы Памфиловой, работали свыше 1,5 тысячи международных и почти полмиллиона общественных наблюдателей. Такое количество их на президентских выборах отмечено впервые.
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