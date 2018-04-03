Ещё
Памфилова: уровень доверия россиян к прошедшим выборам составил рекордные 88%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова: уровень доверия россиян к прошедшим выборам составил рекордные 88% 

360tv.ru 2 часа назад
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о рекордном уровне доверия россиян к прошедшим выборам главы государства. Этот показатель впервые превысил 80%, сообщил «Интерфакс».
На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%
— Элла Памфилова.
Памфилова подчеркнула, что достоверность выборов поддерживают большинство жителей России.
В ЦИК добавили, что при подготовке к выборам и в ходе их проведения была использована многослойная система фильтров, направленная на предотвращение и исключение самой возможности различных нарушений.
«Действительно полагаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение,
QR-кодирование, «мобильный избиратель» и наша
информационно-разъяснительная
работа», — сказала глава Центризбиркома.
Максимально прозрачные условия создали и для общественных наблюдателей, отметила Памфилова. Предоставленные им технологии в ЦИК назвали впечатляющими.
На выборах, по данным Эллы Памфиловой, работали свыше 1,5 тысячи международных и почти полмиллиона общественных наблюдателей. Такое количество их на президентских выборах отмечено впервые.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга. Теперь главу города будут избирать в гордуме из числа кандидатов от конкурсной комиссии.
360tv.ru: последние новости
Преподаватель вуза потерял работу и семью из‐за отношений со студенткой Опрос: 80% россиян не соблюдают Великий пост, но отметят Пасху по правилам Найти вторую половинку: специалисты рассказали, на какие фото клюют на сайтах знакомств
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Киевский прокурор появился на телевидении голым91
Тулеев получил новую должность87
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя152
Семью Нетребко выгнали из театра33
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение