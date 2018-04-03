Памфилова: уровень доверия россиян к прошедшим выборам составил рекордные 88%

На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%

— Элла Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что достоверность выборов поддерживают большинство жителей России

В ЦИК добавили, что при подготовке к выборам и в ходе их проведения была использована многослойная система фильтров, направленная на предотвращение и исключение самой возможности различных нарушений.

«Действительно полагаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение,

QR-кодирование, «мобильный избиратель» и наша

информационно-разъяснительная

работа», — сказала глава Центризбиркома.

Максимально прозрачные условия создали и для общественных наблюдателей, отметила Памфилова. Предоставленные им технологии в ЦИК назвали впечатляющими.

На выборах, по данным Эллы Памфиловой, работали свыше 1,5 тысячи международных и почти полмиллиона общественных наблюдателей. Такое количество их на президентских выборах отмечено впервые.