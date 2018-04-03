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Уехавшие в Лондон россияне массово скупают элитное жилье в Москве
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Уехавшие в Лондон россияне массово скупают элитное жилье в Москве 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Эмигрировавшие на Запад россияне на фоне охлаждения взаимоотношений между странами все чаще задумываются о «возвращении домой». Они начали в срочном порядке приобретать элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.
Новая волна реэмиграции уже сказалась на рынке дорого жилья столицы и области. По итогам первого квартала 2018 года зафиксирован рост более чем на 20% числа заявок на покупку высокобюджетных объектов от сограждан, пока живущих за рубежом. Большинство таких соотечественников составляют эмигранты, уехавшие в Британию, передает Ura.ru.
Сообщается, что объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью в конце 2017 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Эмигранты купили жилья на 122 миллиона долларов — эксперты называют эту сумму максимальной за всю историю страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале докризисного 2014 года и составил 102 миллиона долларов США.
Также резко начало расти и число заявок на подбор элитной недвижимости от россиян, проживающих за рубежом. По последним данным, их количество выросло сразу на 32% за текущий период. На настроение эмигрировавших россиян в первую очередь влияют политические факторы, заявляют аналитики. «Многие наши клиенты в Британии сталкиваются с трудностями. Так, одному из россиян местный банк одобрил кредит на покупку недвижимости, но через пару дней отозвал его без объяснения причин», — рассказала глава совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. Более того, эксперты убеждены, что россияне рискуют попасть под действие закона о криминальных финансах, который подразумевает возможность британских властей конфисковать имущество, если его владельцы не предоставят информацию о происхождении потраченных на покупку этого жилья средств.
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