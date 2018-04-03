Жители ДФО отметили, что с введением электронных виз увеличился поток туристов

Исследования проводились социологами в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов РФ и 8 тыс. дальневосточников. Опрос был вызван тем, что с 2017 года граждане 18 стран имеют возможность посетить Дальний Восток по электронной визе.

"49% дальневосточников поддерживают такое решение (введение электронных виз) и считают правильным. 39% опрошенных отнеслись отрицательно. Ожидаемые эффекты от электронных виз — увеличение объемов туристических потоков — так считают 42% опрошенных, и повышение инвестиционной привлекательности макрорегиона — 23%", — сказала Михайлова.

В ходе опроса ВЦИОМ жители Дальнего Востока выразили опасения, связанные с внедрением электронных виз, в частности, связанные с ухудшением ситуации на региональных рынках труда — 28% и повышения угроз личной безопасности в связи с увеличением объемов притока иностранных мигрантов — 23%.

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.