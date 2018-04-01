Уже 55? Для желающих работать дальше могут ввести квоты на рынке труда

Возрастная дискриминация остается одной из главных проблем рынка труда, точка отсечения при приеме на работу — 45 лет.

По данным портала HeadHunter, 81 процент работодателей признают, что она существует в кадровой практике. Дискриминация встречается как в массовых профессиях (секретарь, охрана, административный персонал), так и в высокотехнологичных отраслях.

О том, как изменить эту ситуацию, чтобы способствовать занятости пожилых людей, « Российской газете » рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов . Он отметил, что рынок труда некомфортен для пожилых. Немолодой возраст ищущих работу людей оказывает прямое влияние на часть «классических» деловых качеств работника — физическая сила, выносливость, быстрота реакции. А также косвенно влияет на важные для работодателей характеристики — частоту и длительность временной нетрудоспособности, способность освоения новых технологий и знаний, ориентированность и мотивированность на долгосрочную карьеру. Это приводит к постепенному «закрытию» для пожилых значительной части рынка труда. Поэтому крайне важно не только определить фактическую утрату трудоспособности пожилых работников, но и выработать меры стимулирования занятости этой категории трудящихся.

По словам Александра Сафонова, в данным за 2016 год, до 50 лет доживают 83,8 процента мужчин, до 55 лет — 77 процентов, до 60 лет — 69,4 процента. Уже сейчас каждый третий мужчина (30,6 процента) не доживает до пенсионного возраста, по регионам показатель колебался от 13,9 процента в Ингушетии до 45,2 процента в Тыве. Самая низкая для мужчин вероятность дожить до пенсионного возраста в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах — 63,7 и 64,9 процента соответственно. Благополучными оказались Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа — 79,1 и 72 процента, существенный вклад в повышение общероссийского показателя внесли Москва — 80 процентов и Южный федеральный округ — 70,6 процента.

До 65 лет в целом по стране доживали 59,3 процента мужчин, до 70 лет — 47,9. В добывающих регионах, наиболее неблагополучных по показателям продолжительности жизни, вероятность дожить до 70 лет составляла чуть более 40 процентов. У женщин этот показатель значительно выше — в среднем по России вероятность дожить до 55 лет составляла 93,3 процента. По регионам — от 95,7 процента до 80,8 процента.

Но, несмотря на проблемы со здоровьем, люди не спешат на заслуженный отдых. Александр Сафонов пояснил, что на рынок труда их толкает низкий размер пенсии — об этом сообщили 72 процента опрошенных работников старшего возраста. Среди названных причин есть и необходимость содержать других членов семьи (22 процента), желание сохранить свой социальный статус (14 процентов), интерес к профессии (14 процентов), удобное расположение работы (13 процентов), желание избежать одиночества (12 процентов). Проблемы со здоровьем, которые мешают продолжать трудовую деятельность, назвал каждый второй неработающий пожилой человек (51 процент). Говорили и о необходимость ухода за детьми и другими родственниками (20 процентов), отсутствии желания и сил работать (17 процентов) и рабочих мест для пенсионеров (14 процентов).

Тенденция к увеличению пенсии идет во всем мире. Отвечая на вопрос нужно ли России вливаться в общий тренд, Александр Сафонов пояснил: с одной стороны в России растет качество и продолжительность жизни, а вместе с этим — и нагрузка на пенсионную систему. С другой — современная Россия продолжает отставать от развивающихся стран по показателю смертности, который в 4,5 раза выше, чем по Евросоюзу . И около 70 процентов населения трудоспособного возраста за десять лет до пенсионного возраста имеют серьезные патологии здоровья. Поэтому было бы неверно и механически повышать пенсионный возраст. Речь может идти только об установлении стандартного пенсионного возраста для наиболее многочисленной группы наемных работников, занятых в обрабатывающих производствах. Он будет служить законодательным ориентиром для оптимизации пенсионного возраста для других групп работающих.

Для занятых в производствах с вредными и опасными условиями труда, можно предложить новые концептуальные подходы оценки профессиональных рисков, позволяющие оценивать утрату трудоспособности. И, например, ввести новый вид социального страхования — страхование досрочной утраты трудоспособности. Так, для работников с повышенными уровнями профессионального риска (численность которых можно оценить в 500-600 профессий) целесообразно страховать досрочную частичную утрату трудоспособности с помощью такого страховщика, как Фонд обязательного соцстрахования, по аналогии со страхованием несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Для занятых на рабочих местах с низким уровнем профриска, которых большинство, страхование целесообразно осуществлять с помощью корпоративного пенсионного страхования с помощью негосударственных пенсионных фондов. С ними работодатели будут заключать соглашения на длительные периоды. Благодаря профессиональной пенсионной системе, если застрахованный работник получит инвалидность из-за профболезни, то ему не только назначат пенсию по инвалидности, но он сможет претендовать и на её увеличение. Но для этого нужно модернизировать систему освидетельствования застрахованных работников для адресного определения степени индивидуальной утраты трудоспособности.

Александр Сафонов считает, что спешить с повышением возраста не надо. Сначала нужно законодательно прописать критерии установления пенсионного возраста и переходного периода к нему, которые должны опираться на научно обоснованные данные.

«Для этого мы предлагаем внести поправки в ряд законов. Например, в закон о страховых пенсиях. Основным критерием установления пенсионного возраста мы предлагаем определить утрату трудоспособности большинством населения в соответствующем возрасте. А делать это по таким признакам, как показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, величина которого должна минимум на 7-10 лет превышать пенсионный возраст», — пояснил он.

Также нужно принять изменения в законодательство, направленные на содействие занятости лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Например, дать регионам право устанавливать квоту для приема на работу людей старше 55 лет. А службам занятости — направлять пенсионеров на профориентацию, которая выявит, какой деятельностью человек сможет заниматься в старшем возрасте, на профобучение или переобучение, содействовать их самозанятости. При трудоустройстве пенсионеров надо дать работодателям право заключать с ними трудовые договоры на трехмесячный срок. Для работодателей нужно установить пониженный тариф пенсионного страхования за работников старших возрастов.

По словам Александра Сафонова, сейчас в России есть предпосылки для постепенного повышения на 3-5 лет пенсионного возраста женщин. Но только после проведения медицинской оценки ожидаемой продолжительности их здоровой жизни.

В России постоянное сокращение числа рабочих мест становится основным препятствием для реализации трудовых способностей людей старших возрастов.

«Наши исследования показали, что 80 процентов россиян в возрасте 50-54 лет имеют работу. А дальше начинается резкое снижение. В 55-59 лет работа есть только у каждого второго (58 процентов). А средний уровень занятости людей, перешагнувших планку 60 лет, составляет всего 18 процентов. Это противоречит всем досужим выводам о всеобщей или массовой занятости пенсионеров. И при этом из-за низкого уровня зарплат значительное число вакансий остается невостребованным», — подчеркнул он.

Работодателям не выгодно вкладывать средства в подготовку работников, которые должны будут выйти на пенсию через 2 — 3 года. Кроме того, дополнительное образование является платным, что создает новые барьеры для людей старших возрастов. Параллельно идет ликвидация рабочих мест в традиционных отраслях, где имелись массовые профессии, и создание новых рабочих мест в секторах, связанных с информационными технологиями и инженерными специальностями. И потребность в новых работниках ниже, чем количество высвобождающихся.

«Сфера услуг, которая в развитых странах традиционно являлась сферой, втягивающей высвобождаемую рабочую силу из промышленных секторов, в нашей стране выполнить данную задачу не может. Этому препятствует низкий уровень жизни населения», — резюмировал Александр Сафонов.