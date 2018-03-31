Многодетные семьи предлагают тратить маткапитал на ремонт и мебель для нового жилья

Российские многодетные семьи просят внести изменения в использование регионального материнского капитала и предоставить возможность использовать его на ремонт и меблирование приобретаемого жилья.

Такое предложение поступило во время интернет-опроса среди трех тысяч многодетных семей из разных регионов страны, который провели члены Общественной палаты РФ . Они решили узнать, какую помощь многодетные семьи получают в действительности и о каких положенных им мерах соцподдержки впервые узнали в ходе опроса палаты.

«Есть мониторинг Минтруда , в котором демонстрируются положительные моменты поддержки многодетных. Мы сделали свой мониторинг и выяснили, какие меры работают, какие нет. По результатам этого мониторинга данные чиновников и людей, которые эти услуги получают, несколько расходятся: например, история с лекарственным обеспечением не работает на местах», — отметила заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова

Исследование показало, что больше половины многодетных семей, а это почти 60 процентов опрашиваемых, указали, что не могут воспользоваться правом на бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет. Воспользоваться льготой, согласно опросу, смогли лишь 14 процентов семей, в то время как 15 процентов многодетных не знали о существующей льготе и лишь пять процентов указали, что такая мера поддержки не предусмотрена в регионе.

Почти полторы тысячи семей не смогли воспользоваться предоставляемой скидкой на жилищно-коммунальные услуги, при этом 900 семей такой мерой поддержки все же пользуются.

Вместе с тем многодетные семьи не удовлетворены правом на бесплатное обеспечение школьной формой: лишь 570 семей смогли воспользоваться этой мерой соцподдержки, остальные почти 2500 тысяч человек сказали, что данной мерой воспользоваться сложно либо она не предусмотрена в регионе. При этом 22 процента респондентов вообще не знали о таком виде господдержки.

Однако наибольшие затруднения у многодетных семей вызывают получение земельных участков и жилья из-за больших очередей. Ожидание длится годами.

Результаты опроса показали, что, несмотря на то, что большая часть многодетных все-таки пользуется различными видами государственной поддержки, есть и негативный опыт в получении некоторых льгот. Так, значительная доля многодетных не знает о наличии той или иной меры государственной поддержки либо считает, что такие меры отсутствуют на территории субъекта Российской Федерации . Другая часть семей отмечает затруднения в получении мер господдержки. Отсутствие необходимости в получении мер государственной поддержки таких семей отметила лишь незначительная доля респондентов.

Многодетные семье назвали меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства в первую очередь. Среди них — предоставление ежегодной денежной компенсации расходов на подготовку детей к школе, льготный проезд до места отдыха и оздоровления детей, повышение размера социального пособия для детей в возрасте от трех до 23 лет и выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Отметим, в Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям возмещают расходы в размере 30 процентов по оплате коммунальных услуг, предоставляют единовременное пособие на школьников к 1 сентября, ежемесячное пособие в зависимости от состава семьи. В регионе один раз в год компенсируют 50 процентов стоимости проезда по территории РФ на поезде, а в районах, где нет железнодорожного сообщения, на водном, воздушном и междугородном автотранспорте кроме такси, 100 процентов — на школьников, выезжающих по путевкам в санатории либо оздоровительные лагеря, а также полностью возмещают расходы по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей.

Одно из важных предложений российских многодетных семей — своевременное предоставление земельных участков в срок до шести месяцев в соответствии с федеральным законодательством, — сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ. Семьи также сообщили, что нуждаются в поддержке государства в части внеочередного предоставление жилья по социальному найму для многодетных семей, а также в льготном налогообложении имущества. Многие из опрашиваемых высказались за сокращение пенсионного возраста для многодетных родителей на три года.