Ещё
Банк «Ростфинанс» понизил ставки по рублевым вкладам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Ростфинанс» понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 32 минуты назад
Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 4,25—7,4% (ранее — 4,5—8%), а «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 8,7% годовых (вместо 9%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
По вкладам «Пенсия Растет» и «Всегда в Росте» проценты начисляются по периодам. Так, по вкладу «Пенсия Растет» (от 3 тыс. рублей на 1095 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 5,17% (вместо 5,52%), а по вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1825 дней) — 5,15—6,44% (ранее — 5,5—6,77%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Накопительный Рост» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1095 дней) оформляется под 4,7—6,2% годовых (прежде — под 5—6,5%).
Проценты ежемесячно капитализируются.
По вкладам «Пенсия Растет», «Всегда в Росте» и «Накопительный Рост» предусмотрены дополнительные взносы.
Банки.ру: последние новости
ОНФ провел всероссийский мониторинг финансовой грамотности Фондовые торги в США идут в плюсе «Лаборатория Касперского»: каждая пятая компания в России становится жертвой DDoS-атак случайно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»129
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию553
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»126
Обнаженка глазами робота36
Шнурова обвинили в домогательствах56
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение