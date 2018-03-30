Банк «Ростфинанс» понизил ставки по рублевым вкладам

Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 4,25—7,4% (ранее — 4,5—8%), а «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 8,7% годовых (вместо 9%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладам «Пенсия Растет» и «Всегда в Росте» проценты начисляются по периодам. Так, по вкладу «Пенсия Растет» (от 3 тыс. рублей на 1095 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 5,17% (вместо 5,52%), а по вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1825 дней) — 5,15—6,44% (ранее — 5,5—6,77%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Накопительный Рост» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1095 дней) оформляется под 4,7—6,2% годовых (прежде — под 5—6,5%).

Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Пенсия Растет», «Всегда в Росте» и «Накопительный Рост» предусмотрены дополнительные взносы.