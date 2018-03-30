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«Российская Газета» исследовала привычки студентов РУДН
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«Российская Газета» исследовала привычки студентов РУДН 

Обручевский меридиан 31 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
Для сравнения в опросе участвовали также студенты МГУ.
В среднем студенты болеют два раза в год, к врачам при этом обращаются только 63 процента, около 18 процентов лечились самостоятельно, остальные, видимо, вообще не принимали никаких мер. В отличие от старшего поколения молодежь гораздо чаще посещает стоматологов. Хотя бы раз в год к стоматологу на осмотр приходят почти 70 процентов студентов. Только 4 -5 процентов никогда не были у врача. В МГУ спать больше семи часов в сутки могут себе позволить только 15 процентов опрошенных. В РУДН таких 38 процентов.
Каждый четвертый студент МГУ и каждый второй в РУДН вообще не употребляют спиртного. Очень редко позволяют себе выпить 43 процента студентов МГУ и 31 процент в РУДН. Речь в большинстве случаев идет о пиве. Нынешние студенты мало курят. В МГУ лишь 13 процентов любителей никотина, а в РУДН — 29 процентов.
https://rg.ru/2018/03/14/issledovanie-studenty-prestizhnyh-vuzov-malo-spiat-i-ne-sidiat-na-dietah.html
Обручевский меридиан: последние новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 марта В Обручевском районе обратились к истории России РУДН проводит межвузовский Фестиваль «Нас подружила Москва».
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