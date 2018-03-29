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Определен идеал мужчины для россиянок
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Определен идеал мужчины для россиянок 

Клео.Ру 45 минут назад
Фото: Клео.Ру
Социологи «Левада-центра» провели очередной любопытный опрос. На вопрос, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, ответили 1,6 тысяч человек, проживающих в разных городах и селах страны. И специалисты отмечают не слишком приятную тенденцию.
По мнению более половины опрошенных россиянок (51%), главное мужское качество — ум. На втором и третьем месте по популярности способность хорошо зарабатывать (42%) и порядочность (37%). Внешность и сексуальная привлекательность мужчин интересует лишь 5% женщин.
Как отмечают специалисты, за последние 25 лет гендерные портреты в российском обществе практически не изменились, разве только значительно снизилась ценность порядочности.
«Снижение ценности такого качества, как порядочность, объясняется тем, что это понятие становится все более размытым, считает демограф Игорь Белобородов. Он пояснил, что в современной семье, где отец и мать работают, ребенку уделяется около 20 минут в день. При этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще всего еще и в другом населенном пункте. В итоге на формирование моральных ценностей подрастающего поколения влияет не семья, а телевидение и интернет», — пишут «Известия».
Источник фото: Globallookpress.com
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