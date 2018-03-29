Определен идеал мужчины для россиянок

Социологи «Левада-центра» провели очередной любопытный опрос. На вопрос, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, ответили 1,6 тысяч человек, проживающих в разных городах и селах страны. И специалисты отмечают не слишком приятную тенденцию.

По мнению более половины опрошенных россиянок (51%), главное мужское качество — ум. На втором и третьем месте по популярности способность хорошо зарабатывать (42%) и порядочность (37%). Внешность и сексуальная привлекательность мужчин интересует лишь 5% женщин.

Как отмечают специалисты, за последние 25 лет гендерные портреты в российском обществе практически не изменились, разве только значительно снизилась ценность порядочности.

«Снижение ценности такого качества, как порядочность, объясняется тем, что это понятие становится все более размытым, считает демограф Игорь Белобородов . Он пояснил, что в современной семье, где отец и мать работают, ребенку уделяется около 20 минут в день. При этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще всего еще и в другом населенном пункте. В итоге на формирование моральных ценностей подрастающего поколения влияет не семья, а телевидение и интернет», — пишут «Известия»

Источник фото: Globallookpress.com