В Башкирии озвучили цифры, отражающие ситуацию с коррупцией в регионе

В Доме Республики 27 марта на заседании, посвящённом итогам антикоррупционной деятельности в регионе в 2017 году, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов доложил о реализации мероприятий по противодействию коррупции в Башкирии . Об этом сообщает пресс-служба Рустэма Хамитова.

По словам Касьянова, за нарушения в коррупционной сфере в республике к юридической ответственности было привлечено 33 гражданских и 133 муниципальных служащих. В частности, 30 человек, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, было уволено в связи с утратой доверия.

Кроме того, кадровыми службами республиканских органов государственной власти выявлено 10 случаев несоблюдения гражданскими служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. В девяти случаях служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По его словам, в результате проведённой разъяснительной работы 156 гражданских служащих уведомили представителя нанимателя о возникновении или возможности возникновения у них конфликта интересов, из них 124 приняли меры по его предотвращению и урегулированию.

Алексей Касьянов также представил результаты социологического исследования по оценке уровня коррупции в Башкирии.

По результатам опросов, о высоком уровне коррупции говорят 41,9% респондентов, о среднем — 35,3%, о низком — 6%. При этом неблагоприятные оценки уровня коррупции в своём муниципалитете чаще дают жители городских округов (39,7 процента), чем сельчане (29,7 процента). Несмотря на эти показатели, среди различных социальных проблем, волнующих население республики, вопросы коррупции занимают лишь седьмое место по значимости.