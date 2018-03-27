ОНФ провел всероссийский мониторинг финансовой грамотности

Общий уровень финансовой грамотности россиян растет, но у значительной группы населения он по-прежнему низкий. Такие результаты получили эксперты Общероссийского народного фронта по итогам тематического мониторинга.

В мониторинге приняли участие 38 субъектов РФ , в том числе девять регионов, участвующих в проекте Министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Саратовская и Томская области, Республика Татарстан ). Активисты работали у точек продаж финансовых услуг (отделений банков, страховых и микрофинансовых организаций), что позволило охватить наиболее релевантную аудиторию — потребителей финансовых услуг. Всего в исследовании приняли участие 1 819 граждан.

Хотя сейчас во многих регионах проводятся мероприятия по финансовой грамотности, в том числе в рамках проектов Минфина, РАНХиГС , ОНФ и др., 71% респондентов, как оказалось, не знают о проводимых программах. При этом 85% участников опроса считают, что такие программы у них в регионе нужны. «Высокая востребованность программ финансовой грамотности в регионах и одновременно низкая информированность граждан о проводимых программах вызывает вопросы. Возможно, требуется выбор более эффективных каналов донесения информации до потребителей в регионах», — отмечают эксперты ОНФ.

Наиболее востребованными финансовыми темами оказались сбережения (упомянули 50,6% респондентов), финансовое планирование и контроль над расходами (44,1%), кредиты (43,8%). Каждый третий участник опроса (34,3%) проявил интерес к теме законного избавления от долгов.

Среди регионов с лучшими практиками проведения региональных программ финансовой грамотности эксперты ОНФ выделили Архангельскую область , а также Алтайский край , Волгоградскую, Калининградскую области «за раскрытие информации о мероприятиях, результатах и затраченных средствах, качественный и актуальный контент».

Ответы на вопросы, позволяющие определить уровень финансовой грамотности, показали, что большинство респондентов имеют правильное представление о специфике и рисках финансовых продуктов: 62% сказали, что ведут учет доходов и расходов, 85% согласились с тем, что необходимо делать сбережения, и 67% ответили, что ухудшение материального положения не является достаточным основанием, чтобы не платить по кредиту.

«Мониторинг показал, что у наших граждан востребованность финансовых знаний гораздо выше, чем информированность о том, где и как их можно получить, — подчеркнул руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов . — При этом мы понимаем, что показатели осведомленности, полученные в ходе мониторинга, могут не вполне отражать реальность. Люди часто подменяют общим представлением о необходимости финансовых знаний свои действительные потребности и отвечают «правильно», а не так, как считают».

Большинство потребителей финансовых услуг (81%) никогда не посещали лекции и другие мероприятия, посвященные финансовой грамотности; 63% заявили об отсутствии интереса к телепередачам, блогам и другой информации о личных финансах.

Показательны ответы на вопрос о подписании договоров с финансовыми организациями: 95% респондентов считают, что договоры и другие документы необходимо прочесть и понять перед подписанием, но лишь 52% признались, что действительно успевают это сделать на практике.

«Мы именно так специально ставили вопрос, чтобы человеку было проще признаться в этом. На самом деле договор не читают потому, что не осознают важность и ответственность этого действия. Вполне очевидно, что подавляющее большинство граждан не предпринимают никаких действий для повышения уровня своей финансовой грамотности, и наш опрос это подтверждает, как и то, что предпринимаемых государством усилий в этой сфере недостаточно», — резюмировал Виктор Климов.

Итоги мониторинга доступны на сайте ОНФ.