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Названы лучшие страны для экспатов
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Названы лучшие страны для экспатов 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Опрос «Expat Insider» за 2018 год от портала для иммигрантов и путешественников InterNations исследовал причины, почему люди меняют место жительства и насколько они довольны новой страной. Более 13 000 респондентов из 188 стран описали трудности и прелести жизни за рубежом. На основе этого исследования составлен рейтинг из 65 государств. Самой гостеприимной и радушной страной впервые за всю историю рейтинга признана Португалия. Около 94% иммигрантов в ходе опроса заявили о том, что удовлетворены отношением местных жителей к иностранцам. Этот показатель оказался намного выше среднего. Причем, с 2016 года Португалия поднялась в списке на девять позиций. Она стала единственной европейской страной в ТОП-10. На второй строчке расположился Тайвань. А на третьей позиции — Мексика. Респонденты отмечают, что в этих странах легко приспособиться к местной культуре и адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам.
А вот самыми недружелюбными по отношению к нерезидентам странами были названы Кувейт, Австрия и Швейцария. Украина заняла 45 место, Россия — 52-е.
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ТОП-10 лучших стран для экспатов:
1. Португалия 2. Тайвань 3. Мексика 4. Камбоджа 5. Бахрейн 6. Коста-Рика 7. Оман 8. Колумбия 9. Вьетнам 10. Канада
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