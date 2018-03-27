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Объем «свободных денег» у россиян достиг 10-летнего максимума
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Объем «свободных денег» у россиян достиг 10-летнего максимума 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Свободные деньги» — это средства, которые остаются у семей после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ и поездок в транспорте. Объем свободных денег у россиян достиг максимума с 2008 года, сообщает РИА «Новости».
В январе текущего года его размер составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей.
«ФедералПресс» напоминает, сотрудники РАНХиГС выяснили, что по итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их зарплата. Больше всего зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах (почти 42%). Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а меньше всего — сельские преподаватели (40%).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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