Объем «свободных денег» у россиян достиг 10-летнего максимума 

«Свободные деньги» — это средства, которые остаются у семей после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ и поездок в транспорте. Объем свободных денег у россиян достиг максимума с 2008 года, сообщает РИА «Новости».
В январе текущего года его размер составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей.
«ФедералПресс» напоминает, сотрудники РАНХиГС выяснили, что по итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их зарплата. Больше всего зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах (почти 42%). Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а меньше всего — сельские преподаватели (40%).