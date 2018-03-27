Объем «свободных денег» у россиян достиг 10-летнего максимума

«Свободные деньги» — это средства, которые остаются у семей после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ и поездок в транспорте. Объем свободных денег у россиян достиг максимума с 2008 года, сообщает РИА «Новости»

В январе текущего года его размер составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей.