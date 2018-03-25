Немцы: Мы не народ преступников, мы жертвы Гитлера

Вот уже два десятка лет в феврале-марте в Германии проходят демонстрации и митинги, посвящённые памяти жертв варварских ковровых бомбардировок немецких городов, совершённых в конце Второй мировой войны авиацией Королевских воздушных сил Великобритании и Военно-воздушных сил США

Одним из самых разрушительных таких авианалётов считаются бомбардировки Дрездена англо-американскими ВВС в период с 13 по 15 февраля 1945 года. По завершении той бессмысленной с военной точки зрения акции, город, являвшийся жемчужиной искусства и культуры, и который современники называли « Флоренцией на Эльбе», превратился в чудовищный некрополь. Погибли от 20 до 25 тыс. человек. Более 2 тыс. получили тяжкие ранения. Свыше половины тогдашнего населения города (более 350 тыс. человек) остались без крова. Были разрушены около четверти промышленных предприятий и половина всех других построек, прежде всего жилых домов.

И сегодня, спустя 73 года после той бомбардировки, в Германии не утихают дебаты по поводу того, кто виновен во всём произошедшем.

Несколько лет тому назад, когда в живой цепи дрезденских контрдемонстрантов стоял и тогдашний министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер — один из ближайших соратников канцлера Ангелы Меркель, — то на вопрос корреспондента ВВС Стивена Эванса — как господин министр видит историю? — де Мезьер ответил: «Немцы начали войну. Но затем немцы же стали жертвами войны».

«Немцы, безусловно, были преступниками, — рассуждал далее в своей статье Эванс. — Но были ли они жертвами? С утверждением «немцы — они и жертвы тоже», — смирится не каждый».

В нынешнем году, после традиционных траурных мероприятий в Дрездене, тем же базовым вопросом — какой видят историю своей страны современные немцы? — задались и в германском фонде «Память, ответственность и будущее» (Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft»). По поручению правления Фонда учёные из Института междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (Institut für interdisziplinäre Konflikt— und Gewaltforschung; сокр. IKG) при университете рейнвестфальского города Билефельда провели опрос более 1000 респондентов в возрасте от 16 до 92 лет.

По словам директора IKG, профессора социальной психологии Андреаса Цика, «очень информативным оказался ответ уже на первый вопрос». А сформулирован вопрос был так: Что следует считать самым важным историческим событием в Германии после 1900 года?

Как пояснил профессор Цик, «39% опрошенных назвали таким событием воссоединение страны, 37% — Вторую мировую войну, остальные назвали другие события или не назвали никакого. Неудивительно, что при этом важную роль играл возраст. Чем старше оказывались респонденты, тем важнее для них была война, тогда как для младших более важным событием являлось объединение Германии.

На память сильно влияют семейные истории и то, о чём говорят в семьях. Почти 70% опрошенных сегодня отрицают, что члены их семей были среди преступников Второй мировой войны, и только 18% ответили на этот вопрос утвердительно. Такое же количество (18%) утверждали, что во времена Третьего рейха члены их семей помогали потенциальным жертвам режима, и 36% сказали, что у них нет ответа на этот вопрос. А вот на вопрос — есть ли среди их родственников жертвы нацистского режима и Второй мировой войны? — утвердительно ответили 54,4% респондентов. Но такое обманчивое восприятие прошлого объясняется тем, что в ходе опроса умышленно не уточнялось, кого считать пособником, а кого жертвой того режима — это было предоставлено решать самим респондентам. Следовательно, к жертвам относили не только казнённых участников антифашистского подполья, но и погибших на фронте, взятых в советский плен и просто раненых солдат Вермахта. Причиной этому может служить то, что немцы не хотят быть „частью народа виновников“ и вытесняют из собственного сознания факт того, что они происходят из семей пособников нацистов».

Согласно исследованию IKG, доля тех, кто чувствует себя виновным в уничтожении европейских евреев, крайне низка. Лишь двое из каждых десяти респондентов согласились с заявлением: «Даже если я сам не сделал ничего плохого, я чувствую себя ответственным за Холокост».

«Мы превращаемся из народа преступников в народ помощников (борцам с режимом национал-социализма. — С. Д.) и жертв», — заявил, ознакомившись с итогами исследования IKG, председатель правления Фонда «Память, ответственность и будущее» Андреас Эберхардт. Справедливое резюме! И тут невольно возникает вопрос: если, как следует из исследования, 70% опрошенных отрицают, что члены их семей были среди преступников Второй мировой войны, а ещё 18% утверждают, что во времена нацизма члены их семей помогали жертвам режима, то кто же тогда поддерживал Гитлера? Жалкие 12% населения Третьего рейха?..

Федеральный фонд «Память ответственность и будущее» был создан в июле 2000 года решением депутатов Бундестага для выплаты компенсаций бывшим подневольным работникам Третьего рейха. Деньги в Фонд в общей сумме около 5,2 млрд евро внесли примерно поровну немецкое государство и немецкие фирмы. Выплаты компенсаций прекратились в 2007 году. Их получили более 1,7 млн бывших подневольных работников и приравненные к ним другие категории жертв нацизма из 98 стран мира.

В годы Второй мировой войны на принудительные работы в нацистскую Германию были угнаны 13 млн иностранцев. 358 миллионов евро из Фонда были изначально зарезервированы на гуманитарную, просветительскую и благотворительную работу. К 2010 году капитал превысил 400 млн, и за счёт доходов с него финансируются целевые проекты по трём главным направлениям работы: исторические исследования, правозащитная деятельность, социальная и медицинская помощь жертвам национал-социализма.

По словам члена правления Фонда Гюнтера Затхоффа, «Фонд — это выражение непреходящей исторической ответственности Германии. Его задача в том, чтобы не предавалась забвению судьба жертв подневольного труда и Холокоста». Философию Фонда Затхофф сформулировал так: «Памятуя о жертвах национал-социализма, мы берём на себя ответственность за соблюдение прав человека и взаимопонимание между народами, а кроме того, и далее готовы помогать ещё живущим».

Германия