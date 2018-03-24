Помощи в поиске работы от государства хотят вдвое больше молодых, чем участия в политике, уверяет «Молодая Гвардия»

Большинство молодых россиян хотят от государства не допуска к участию в политике, а помощи в трудоустройстве, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром социологии студенчества. На сайте центра

На вопрос «Какие направления деятельности государства в сфере молодежной политики, по вашему мнению, являются наиболее приоритетными?» 66,3% ответили «помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии», — отмечает центр по результата опроса.

Также популярностью пользовались варианты ответа «Расширение участия молодежи в принятии политических решений и увеличения количества молодых людей в органах государственной власти» — 34% и «Поддержка молодых семей, консультации молодых родителей» — 30,4%.

Кроме того, молодые люди выступили за пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодых предпринимателей и ученых, помощь сельской молодежи и развитие ипотеки для этой категории населения.

Цели развития России , если верить опросу, тоже в русле проводимой властями политики. Участники опроса отметили, что «Россия должна сохранять экономический и политический суверенитет, не поддаваясь внешнему влиянию». В пользу такого суждения высказались 70,7% опрошенных, вместе с тем 29,3% заявили, что Россия должна стремиться к интеграции в мировое сообщество и быть готовой идти на компромиссы с США и странами Европы при решении важных экономических и политических проблем.

Вопрос о выборе приоритета между развитием армии и благосостоянием граждан разделил респондентов, уверяет ТАСС. 51% выступил за то, чтобы Россия была «великой державой с мощными Вооруженными силами» и влияла на все политические процессы в мире. 48,9% отметили, что «Россия не должна стремиться к укреплению державной мощи, лучше позаботиться о благосостоянии собственных граждан».

Опрос проводился в январе и феврале нынешнего года. Утверждается, что в исследовании приняли участие около 5 тыс. россиян в возрасте от 16 до 30 лет, проживающих в более чем 66 регионах.