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Аналитики рассказали о пляжных направлениях, быстро набирающих популярность
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Аналитики рассказали о пляжных направлениях, быстро набирающих популярность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг зарубежных пляжных направлений по итогам 2017 года, рейтинг популярности которых среди российских туристов растет быстрее остальных.
Рейтинг составлен по результатам анализа статистики выездного туризма россиян и данных зарубежных туристических офисов.
"Тропический остров Хайнань в Китае принял 284 тысячи российских туристов в 2017 году, что на 251% больше по сравнению с 2016 годом, Португалия (47 тысяч, +88%), Доминикана (230 тысяч, +74%), Куба (75 тысяч, +67%), ОАЭ (766 тысяч, +54%) и Иордания (58 тысяч, +53%) показали самый высокий рост среди зарубежных направлений пляжного отдыха российских туристов в 2017 году", — говорится в сообщении.
В число самых быстрорастущих пляжных направлений прошлого года также вошли Турция (+467%) и Египет (+378%).
Другой рейтинг пляжных предпочтений россиян, составленный исходя из количества туристов, выглядит несколько иначе. На первом месте вновь оказалась Турция, которую в 2017 году посетили 4,5 миллиона наших соотечественников. Далее следуют Таиланд (1,1 миллиона), Грузия (1 миллион), Испания (929 тысяч), Италия (893 тысячи), Кипр (869 тысяч), Греция (856 тысяч), ОАЭ (766 тысяч), Тунис (520 тысяч), замыкает первую десятку Вьетнам (512 тысяч).
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