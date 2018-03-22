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В ФОМ объяснили, почему экзит-полл ВЦИОМ показал неточные результаты
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В ФОМ объяснили, почему экзит-полл ВЦИОМ показал неточные результаты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на выборах президента РФ 18 марта мог показать неточные результаты из-за сложной методики, которую применяли интервьюеры, считает директор по технологиям Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Алексей Чуриков.
"Хочется сказать, что методика, которую проводит ВЦИОМ на exit poll, она правильна с точки зрения теории, но с точки зрения практической реализации она довольно сложная. Поэтому, мне кажется, что основная проблема в том, что интервьюерам приходится отсчитывать выходящих с участков, и из-за этого могут возникать неточности в опросе", — сказал Чуриков на заседании научного совета ВЦИОМ в четверг.
Ранее на заседании ведущий эксперт-консультант департамента исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что точность прогнозирования на основании опросов в целом не очень высока. По его мнению, для более высокой точности прогнозов необходимо учитывать связь рациональных и эмоциональных установок электората, планы которого могут внезапно изменяться под влиянием эмоций.
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