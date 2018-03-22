В ФОМ объяснили, почему экзит-полл ВЦИОМ показал неточные результаты

"Хочется сказать, что методика, которую проводит ВЦИОМ на exit poll, она правильна с точки зрения теории, но с точки зрения практической реализации она довольно сложная. Поэтому, мне кажется, что основная проблема в том, что интервьюерам приходится отсчитывать выходящих с участков, и из-за этого могут возникать неточности в опросе", — сказал Чуриков на заседании научного совета ВЦИОМ в четверг.