В Краснодаре насчитали 990203 человека 

Краснодарстат сообщил о своей оценке численности населения края и краевого центра населения на 1 января 2018 года. Всего на Кубани по подсчетам ведомства проживает 5603420 человек. В Краснодаре — 990203 жителя.
Напомним, в прошлом году помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, ссылаясь на данные городского УВД, сообщил, что на учете по месту жительства и пребывания в Краснодаре состоит 1 318 142 человека. По статистике полиции, за последние семь лет численность население выросла на 76 процентов, ведь еще в 2010 году этот показатель составлял 744 777 человек.