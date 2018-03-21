Названы самые популярные направления отдыха у россиян на майские праздники

Лидером рейтинга стала Турция , куда можно круглогодично заказать туры с перелётом из Москвы с комплексным обслуживанием по системе «всё включено». Отправиться в эту страну предпочли более 46% россиян, купивших путёвки на майские каникулы на Онлайнтурс.

Onlinetours — интернет-магазин путешествий, в котором можно заказать комплексные путёвки в более чем 80 стран мира, выбирая оптимальные туристические предложения по ключевым параметрам — месту расположения курорта, звёздности отеля, типу обслуживания и по цене.