Итоги «Школьного референдума» подвели в Приморье

Дальнегорске, Находке, Уссурийске и По словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Татьяны Хмель, более 200 средних школ из 12 муниципалитетов региона приняли участие в «Школьном референдуме», голосование прошло в Дальнереченском , Пожарском, Михайловском, Ольгинском, Хасанском районах, а также в Спасске-Дальнем , Большом Камне, Лесозаводске Владивостоке . В селе Чугуевка Чугуевского муниципального района школа проводила опрос родителей о едином дне празднования выпускников. Всего участие в опросе приняли около 120 тысяч человек.

«С помощью школьного референдума родительская общественность на местах решила показать свое видение в решении ключевых и наиболее спорных вопросов школьной жизни. Во всех муниципалитетах вопросы разные — те, которые наиболее интересны на каждой из территории», — отметила замглавы ведомства.

Голосование было тайным — родители могли поставить галочку в одной из строчек бюллетеня за правильное, по их мнению, решение вопроса.

В школах Спасска-Дальнего от идеи проведения во всех школах города переводных экзаменов отказались — «против» выступили 94% опрошенных.

В Ольгинском и Дальнереченском муниципальных районах проголосовали «за» привлечение школьников к общественно полезному труду.

За введение единой школьной формы проголосовали в Дальнереченском, Хасанском муниципальном районе, а также в Большом Камне, Находке и Дальнегорске. А в Михайловском районе проголосовали против такой инициативы. Однако, в этом муниципалитете согласны с введением единой спортивной формы с нового учебного года — почти 79% ответили положительно.

На вопрос о переносе летних каникул на более поздний срок, общественность в муниципалитетах решила ответить «против». Оставить период каникул традиционным решили в Дальнереченском, Пожарском районах, а также во Владивостоке и Дальнегорске.

Оставить в некоторых школах региона пятидневную учебную неделю, вместо возвращения «шестидневки», с существенным перевесом решили в Михайловском, Лесозаводском, Находкинском и Дальнегорском городском округе.

В Большом Камне более половины родителей, а именно почти 60%, ответили «за» на запрет использования учениками сотовых телефонов в стенах школы.

Традиционные бумажные школьные учебники «победили» в борьбе с электронными во Владивостоке — против нововведения проголосовали 80% опрошенных школ города.

В опросе в Чугуевском районе о едином выпускном для учеников школ села Чугуевка школьная общественность решила отказаться от такой инициативы.

По словам специалистов краевого департамента образования и науки, в муниципальных образованиях, на территориях которых прошел «Школьный референдум», при рассмотрении поднятых тем в новом учебном году будут опираться на решения родительской общественности.

Отметим, по мнению вице-губернатора Приморья Константина Межонова , проведение опроса общественного мнения в такой форме — интересное и правильное предложение.

«Школа — это живой организм, поэтому у родителей всегда много вопросов: к системе дополнительного образования, к организации питания, к обеспечению учебниками, каникулярному режиму и прочим темам. На мой взгляд, правильно узнать мнение всех участников образовательного процесса по этим сферам и учитывать его в дальнейшем при принятии определённых решений», — считает заместитель главы региона.