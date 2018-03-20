Ещё
Бутман прокомментировал слова Макаревича о россиянах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутман прокомментировал слова Макаревича о россиянах 

RT на русском 6 часов назад
Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН прокомментировал слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича о жителях страны. «Я не знаю, вот приезжали наши гости из США, из Англии, Японии, из Европы, и говорят, что у нас замечательные люди. Просто нельзя, мне так кажется, в сердцах что-то говорить, или, не знаю, действительно такие впечатления», — заявил Бутман.
По его словам, люди в России точно не злобные.
Ранее Макаревич прокомментировал обвинения в свой адрес после высказывания о россиянах.
Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в интервью RT прокомментировал высказывание лидера группы «Машина времени» о том, что россиян превращают в «злобных дебилов».
RT на русском: последние новости
Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов в России С ветерком: россиянин прибыл к избирательному участку на параплане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России69
Отец Литвиненко назвал убийцу сына129
Россияне приготовились затянуть пояса372
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля20
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение