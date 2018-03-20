Бутман прокомментировал слова Макаревича о россиянах 

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН прокомментировал слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича о жителях страны. «Я не знаю, вот приезжали наши гости из США, из Англии, Японии, из Европы, и говорят, что у нас замечательные люди. Просто нельзя, мне так кажется, в сердцах что-то говорить, или, не знаю, действительно такие впечатления», — заявил Бутман.
По его словам, люди в России точно не злобные.
Ранее Макаревич прокомментировал обвинения в свой адрес после высказывания о россиянах.
Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в интервью RT прокомментировал высказывание лидера группы «Машина времени» о том, что россиян превращают в «злобных дебилов».