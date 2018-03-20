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Американцы считают, что США управляют «серые кардиналы»
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Опрос: 74% американцев считают, что страной управляют «серые кардиналы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo
Три четверти (74%) американцев считают, что в США существует "неизбранная группа правительственных или военных чиновников", которая управляет страной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Monmouth University Polling Institute.
Согласно результатам исследования, 74% опрошенных считают, что такая группа существует или "скорее всего существует" и тайно управляет национальной политикой страны.
Примечательно, что более половины граждан США (63%) заявили, что не знакомы с термином "глубинное государство" или "тайная власть" (Deep State), которым обозначаются подобные тайные группы "серых кардиналов".
Опрос проводился в период 2-5 марта 2018 года. В нем приняли участие 803 человека. Статистическая погрешность составляет 3,5%.
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