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Организаторы опроса по свалке в Порховском районе хотя признать две трети бюллетеней недействительными — облсовпроф
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Организаторы опроса по свалке в Порховском районе хотя признать две трети бюллетеней недействительными — облсовпроф 

Псковская губерния 4 часа назад
У организаторов опроса жителей Порховского района по ситуации с полигоном ТКО в муниципалитете в лице активистов Общероссийского народного фронта и у наблюдателей за со стороны Псковского облсовпрофа и инициативной группы жителей Порхова возникли серьезные разногласия при подведении итогов анкетирования. Как сообщает пресс-служба облсовпрофа, в опросе приняли участие 1 586 жителей Порхова, однако организаторы решили признать недействительными все анкеты, на обратной стороне которых порховичи выражали особое мнение, хотя это противоречит установке от руководителя регионального исполкома ОНФ Григория Турчина. Согласно той информации недействительными намеревались признавать лишь перечеркнутые опросные листы или те, в которых пункты ответов были дополнены от руки опрашиваемыми гражданами. О выражении особого мнения на обратной стороне как мотиве для признания анкет недействительными речи не было. По данным облсовпрофа, особое мнение о том, что функционирование свалки должно быть прекращено, выразили 1003 человека, а о том, что полигон должен работать, обслуживая только потребности жителей Порховского района, — 45 человек. На одном из участков, который работал в библиотеке на проспекте Ленина, 32-А, организаторы попытались признать недействительными 100 процентов бюллетеней (всего там приняли участие в опросе 178 граждан). На данный момент итоговый протокол заполняется следующим образом. По мнению организаторов, за первый пункт опроса (действующий полигон закрывать не нужно, т.к. создание нового районного полигона — это дополнительные инвестиционные вложения, которые неизбежно приведут к существенному увеличению коммунальных платежей. При принятии новой Территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, достаточно снять нагрузку по отходам из других муниципальных образований, организовать раздельный сбор мусора и пусть полигон работает для нужд Порховского района) проголосовали 73 участника анкетирования;за второй (полигон может функционировать в текущем режиме, при условии получения существенного инвестиционного пакета для развития Порховского района. Средства инвестиционного пакета должны расходоваться с учетом мнения жителей района) — 3 участника;за третий (полигон в Порховском районе нужно сохранить, т.к. его размещение в другом районе приведет к росту коммунальных платежей и лишит районный бюджет существенных финансовых поступлений. Новый районный полигон нужно разместить на расстоянии не менее 10 км. От города с соблюдением всех требований законодательства, в т.ч. и по санитарно-защитным зонам в отношении других населенных пунктов) — 46;за четвертый пункт (полигон должен быть закрыт с последующей рекультивацией после того, как в регионе будет введен в эксплуатацию альтернативный объект для приема ТКО. Функционирование данного полигона в Порховском районе — недопустимо ни на каких условиях) — 369;за пятый (затрудняюсь ответить) — 16 человек. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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