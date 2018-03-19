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Китай и Южная Корея стали лидерами роста турпотока в Россию
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Китай и Южная Корея стали лидерами роста турпотока в Россию 

Российская Газета 5 часов назад
По итогам прошлого года въездной туризм в Россию рос во многом за счет туристов из Юго-Восточной Азии. Это следует из данных аналитического агентства ТурСтат.
Лидерами стали Китай (на 15 процентов больше поездок, чем годом ранее), Южная Корея (рост на 58 процентов) и Япония (рост на 20 процентов). Среди стран Евросоюза турпоток в Россию заметно подрос из Германии (плюс 3 процента), Франции (плюс 5 процентов), США прибавили сразу 18 процентов. Эта статистика в целом совпадает с представленными ранее результатами въезда Пограничной службы ФСБ России.
Тем не менее общее число иностранцев, по данным агентства, посетивших нашу страну практически не изменилось: 24,4 миллиона поездок против 24,5 миллиона годом ранее. При этом в число наших основных туристических «доноров» снова попали Украина и Казахстан. Однако эксперты в подобной ситуации замечают, что настоящими туристическими поездками подобные перемещения считать нельзя. В статистику турпотока попадают любые приграничные перемещения и даже поездки на заработки.
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