Ещё
В Восточной Сибири лидерами по явке стали Бурятия и Тува
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Восточной Сибири лидерами по явке стали Бурятия и Тува 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
В Восточной Сибири самыми активными избирателями стали жители двух регионов — Бурятии и Тувы.
Как рассказали в избиркоме РТ, уже к 12 часам по местному времени в республике проголосовала почти половина всех избирателей — явка составила 47,6 процента. Лидером стал Монгун-Тайгинский район — здесь свои голоса за кандидатов отдали 69 процентов избирателей.
В Бурятии появились данные на 15 часов по местному времени. К этому сроку на избирательные участки пришли 341037 человек или 56,86 процента избирателей республики. Самым активным оказался Хоринский район, где к этому времени проголосовало уже более 70 процентов жителей. В соседней Иркутской области к трем часам дня явка составила 39,34 процента избирателей.
В Забайкалье к полудню избирательные участки посетило 22,6 процента жителей, а к 15.00 по местному времени это число увеличилось до 42,12 процента.
Примерно такую же явку на полдень регистрируют в Красноярском крае и республике Хакасия. В РХ явка составила 26,99 процента, в Красноярском крае — 24,85 процента.
Российская Газета: последние новости
В аэропорту Внуково к полудню проголосовали 44 процента избирателей Более пяти тысяч жителей Поморья проголосовали досрочно На Ямале семья оленеводов выехала на избирательный участок за полночь
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве156
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах44
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение