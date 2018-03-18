В Восточной Сибири лидерами по явке стали Бурятия и Тува

Тувы. В Восточной Сибири самыми активными избирателями стали жители двух регионов — Бурятии

Как рассказали в избиркоме РТ , уже к 12 часам по местному времени в республике проголосовала почти половина всех избирателей — явка составила 47,6 процента. Лидером стал Монгун-Тайгинский район — здесь свои голоса за кандидатов отдали 69 процентов избирателей.

В Бурятии появились данные на 15 часов по местному времени. К этому сроку на избирательные участки пришли 341037 человек или 56,86 процента избирателей республики. Самым активным оказался Хоринский район, где к этому времени проголосовало уже более 70 процентов жителей. В соседней Иркутской области к трем часам дня явка составила 39,34 процента избирателей.

В Забайкалье к полудню избирательные участки посетило 22,6 процента жителей, а к 15.00 по местному времени это число увеличилось до 42,12 процента.