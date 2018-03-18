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День авиации или День архангела Гавриила: жители Гаврилов-Яма выбирают дату празднования Дня города
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День авиации или День архангела Гавриила: жители Гаврилов-Яма выбирают дату празднования Дня города 

Портал органов государственной власти Ярославской области 14 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Жители Гаврилов-Яма сегодня могут высказать свое мнение о дате проведения Дня города. Опрос граждан проводится рядом с избирательными участками.
Традиционно День города проводился в третье воскресенье августа, в День авиации и воздушного флота России — это профессиональный праздник гаврилов-ямского градообразующего предприятия ОАО ГМЗ «Агат».
— По времени празднование совпадает с Успенским постом, который продолжается всего две недели, с 14 по 28 августа, — рассказал глава Гаврилов-Ямского муниципального района Владимир Серебряков. — Поэтому инициативная группа верующих выступила с предложением о перенесении Дня города. Обращение подписали без малого 300 человек. Поэтому было принято решение о необходимости учесть мнение жителей Гаврилов-Яма в данном вопросе.
Датe, на которую по результатам опроса может быть перенесен главный для города праздник, также предложили православные горожане. Это 26 июля — День архангела Гавриила.
— Архангел Гавриил — небесный покровитель Гаврилов-Яма, и именно дата его собора логично должна стать Днем города, — отметил настоятель Никольского храма протоиерей Андрей Савенков. — Надеюсь, горожане, среди которых много верующих, поддержат нашу инициативу.
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