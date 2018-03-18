В полдень явка на выборах в Приморье превысила 25 процентов

В воскресенье, 18 марта, в муниципальных образованиях Приморского края проходят выборы президента Российской Федерации, сообщает PRIMPRESS. Более четверти избирателей в регионе проголосовало до 12 часов. Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова рассказала на брифинге о явке на 12 утра, которая составила 25,88 процента. На прошлых выборах президента страны в 2012 году явка на 12 утра в Приморском крае составила 21,5 процента. Наибольшая явка среди муниципальных образований — в Анучинском, Шкотовском районах, городе Спасск-Дальний — 35,7, 35,05 и 34,92 процента соответственно. Жалоб не зафиксировано, наибольшие вопросы возникают по поводу включения жителей в списки избирателей.