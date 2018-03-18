Высокой явкой россияне подтвердят важность президентских выборов

В это воскресенье в России пройдут президентские выборы, т.е. главное голосование страны, которое определит не только главу государству, но и тот политический курс, по которому наша страна будет развиваться в течение шести лет.

Россияне понимают важность президентских выборов

При этом, несмотря на многие негативные прогнозы, а подчас и откровенные спекуляции, есть основания говорить о том, что явка избирателей будет очень высокой, причем очевидно, что это станет результатом не каких-то административных усилий, а того, что в российском обществе сформировалось понимание того, что эти выборы крайне важны для страны.

«Просто, когда люди понимают, что результат выборов зависит от них, а не какого-то постороннего дяди, который за них якобы может все решить, они и идут в таком большом количестве на избирательные участки», — заключает Гаспарян.

Соответственно, эта позитивная тенденция свидетельствует о том, что у россиян нет сомнений, что грядущие выборы, во-первых, пройдут чисто и честно, а, во-вторых, что от исхода голосования зависит, в том числе, и их судьба.

В России имеет место рост политической конкуренции

«Кроме того, не нужно забывать про то, что в России возросла политическая конкуренция, а, в-третьих, что сегодня можно смело говорить о том, что в нашем обществе сформировалась готовность к консолидированному голосованию со стороны определенных частей электората, что также является позитивным моментом», — констатирует Гаспарян.

Дело в том, что если определенные категории общества готовы голосовать сообща, то это означает, что на этих выборах есть кандидат, который отстаивает их интересы. Это вне всяких сомнений — позитивный момент, поскольку без отражения на голосовании интересов всех слоев общества, будет оставаться пространство для всевозможных спекуляций.

«Собственно, все эти три процесса, которые и определяют потенциально высокую явку на грядущих президентских выборах, не являются сюрпризом и заранее прогнозировались нашим экспертным сообществом», — резюмирует Гаспарян.

По словам Армена Сумбатовича, все это стало следствием целенаправленной политики государства, поскольку не самая высокая явка, которая зафиксирована на выборах в Госдуму РФ в 2016 году, явилась для нас всех настораживающим моментом.

Легитимность президентских выборов необходима нашей политической системе

Конечно, здесь можно было бы посетовать на то, что в большинстве западных государств явка обычно еще ниже, но Россию не надо с ними сравнивать, поскольку залог нашего развития и внутриполитической стабильности заключается не в политике властей, а в том, что государственный курс является результатом единой позиции общества по большинству вопросов.

«Выборы в Госдуму РФ заставили иначе посмотреть на выборный процесс в нашей стране, поэтому очень хорошо, что на этих выборах есть целый спектр совершенно разных кандидатов, многие из которых впервые участвуют в таком голосовании. Это, опять же, позитивное отличие текущих выборов от предыдущих голосований», — заключает Гаспарян.

Как замечает эксперт, на желание россиян проголосовать в воскресенье также оказало влияние и беспрецедентное внешнеполитическое давление, которое государства коллективного Запада оказывают сегодня на нашу страну.

«Здесь нельзя забывать и про то, что в рамках этого давления большое внимание уделяется и российским президентским выборам, причем Запад в этом вопросе откровенно пытается добиться их делегитимизации», — констатирует Гаспарян.

Попытки повлиять на российские выборы извне не дали результата

Это вполне объяснимая логика наших «западных партнеров», которые, осознав тщетность попыток повлиять на Россию с помощью санкций или других незаконных ходов, пытаются подорвать ее изнутри. И эти выборы в данном вопросе действительно являются одной из лучших возможностей — ведь в случае, если у значительной части российского общества по любым причинам будут сомнения в их исходе, то это станет негативным фактором для стабильного существования государства.

И то, что россияне собираются прийти на воскресное голосование, говорит о том, что эти происки закончились ничем.

«Все эти начинания Запада в значительной степени стимулируют отечественный электорат идти на выборы, и здесь ничего принципиально нового не произошло, поскольку это является стандартной реакцией россиян», — резюмирует Гаспарян.

В то же время, на подобные усилия, направленные на делегитимацию российских выборов путем пропаганды неучастия в них, Западом были затрачены очень большие ресурсы. Можно здесь вспомнить действия одного блогера, но и это не привело ни к какому результату, если не брать в расчет пропагандистские заголовки некоторых западных СМИ.

«На самом деле, россияне подобные начинания Запада даже не заметили, причем во многом потому, что уровень электоральной поддержки таких политических сил колеблется в пределах статистической погрешности. Можно быть королем в твиттерах и прочих социальных сетях, но это не имеет никакого отношения к реальной политике», — заключает Гаспарян.

Все это свидетельствует о том, что россияне трезво относятся к грядущим президентским выборам и понимают, что на них будет решаться не только судьба конкретного поста, но и их личное будущее, а также всей нашей страны в целом.