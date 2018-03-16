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Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта
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Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта 

РИА Новости 17 часов назад
МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ КИЕВ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЯНАМ НА УКРАИНЕ ПРАВО ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ 18 МАРТА — ПОСТПРЕД РФ ПРИ ОБСЕ
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